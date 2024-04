L'Ajuntament de Torà es personarà en el cas de presumpta corrupció de l'exalcaldessa Mercè Valls

L'Ajuntament de Torà es presentarà com a acusació particular en el cas de presumpta corrupció per part de l'exalcaldessa del municipi Mercè Valls (2011-2015) en la gestió d'un compte bancari de l'Associació de Municipis de la Vall del Llobregós. Valls està sent investigada pels delictes d'usurpació de funcions, falsedat documental i apropiació indeguda per haver cancel·lat un compte de l'associació i retirat 2.879 euros. L'entitat es va crear el 2010 i la formen una desena de municipis. L'exalcalde Magí Coscolla (2015-2023) va presentar una denúncia contra Valls el mes de maig passat quan l'Ajuntament va assabentar-se pel banc que s'havia cancel·lat el compte. La personació en la causa s'aprovarà pel ple municipal d'aquest vespre.

L'actual alcaldessa de Torà, Isabel Torres (Ara Torà), ha explicat a l'ACN que aquest és un tràmit que l'Ajuntament tenia pendent. Torres ha recordat que Valls actualment és regidora del consistori -pel grup Independents per Tora- i considera necessari que s'esclareixi què va passar. La Fiscalia Provincial de Lleida va traslladar a principis del 2014 la denúncia al Jutjat de Solsona.