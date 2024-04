El CTFC participa en un projecte per millorar la recuperació post-incendi

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) està col·laborant en el projecte Fire-Res per millorar les accions de restauració d'àrees que han patit incendis. Durant aquest mes de març han realitzat plantacions de pi blanc en rodals que van ser cremats a l'estiu de 2021, amb la intenció de contribuir a la tasca dels gestors forestals i definir noves estratègies que es puguin aplicar en zones que siguin propenses al foc, com també a noves zones d'incendis, segons ha assenyalat el centre. D'aquesta forma, es contribuirà al fet que els boscos del territori siguin més resilients contra catàstrofes forestals.

Amb la intenció de trobar noves estratègies per promoure una restauració i adaptació dels espais naturals que han estat cremats més efectiva, membres del CTFC han participat en la plantació de pi blanc en un indret de Sant Martí de Tous, a la comarca de l'Anoia, que havia patit un incendi fa tres anys. Amb aquesta acció es podrà estudiar el procés d'arrelament i creixement dels arbres, i fins a arribar a la restauració del medi a com estava abans de l'incident. D'aquesta manera, es podran impulsar noves mesures perquè els territoris no surtin tan perjudicats quan pateixen incendis de grans dimensions.

Els pins blancs s’han plantat a uns 900 peus per hectàrea, com també altres espècies d'arbre com l’alzina, el roure o les moixeres. Un cop finalitzat el procés de plantació, es va caracteritzar el territori i es va localitzar i etiquetar cadascun dels exemplars per poder fer-ne un seguiment del seu creixement. A més, segons han apuntat, els pins procedeixen de set indrets diferents de la península Ibèrica, per poder identificar quins s’adapten al nou hàbitat d’una manera més satisfactòria.

Impacte del canvi climàtic

Segons ha alertat el CTFC, l’actual context de canvi climàtic està causant que aquesta mena d’incidents tinguin lloc amb més freqüència i també amb més intensitat. Tal és el problema que part dels incendis forestals del territori «superen la capacitat d’extinció actual dels serveis de protecció» que s’ocupen d’apagar-los.