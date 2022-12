Meta no para d’acumular problemes a la Unió Europea (UE). Els reguladors de privacitat europeus han dictaminat que la companyia propietària de Facebook, Instagram, WhatsApp i altres aplicacions no pot exigir als seus usuaris acceptar els anuncis personalitzats basats en la seva activitat dins de la plataforma, segons ha avançat en exclusiva el ‘Wall Street Journal’, una decisió que amenaça directament el seu negoci.

Quan acceptes les condicions de servei per utilitzar Facebook, Instagram o WhatsApp estàs acceptant que la companyia rastregi tot el que fas dins de la seva plataforma, cosa que li serveix per conèixer-te millor i vendre als anunciants la possibilitat de bombardejar-te amb publicitat personalitzada.

La decisió va ser aprovada aquest dilluns pel Comitè Europeu de Protecció de Dades (EDPB), l’organisme encarregat de vetllar pel compliment de les lleis comunitàries de protecció de dades, al considerar que la normativa no permeten les accions publicitàries de Meta.

Cop al negoci de Meta

La publicitat és el principal model de negoci de Meta. El 2021, el gegant de les xarxes socials va guanyar 114.934 milions de dòlars gràcies a la venda d’anuncis, fet que suposa un 97,5% dels seus ingressos. Una part significativa d’aquests prové d’empreses establertes a la UE, per la qual cosa la decisió de les autoritats amenaça de torpedinar el seu negoci.

La decisió europea arriba en un moment especialment complicat per a la companyia liderada per Mark Zuckerberg. Per primera vegada des que va sortir a la borsa el 2012, Meta ha encadenat dos trimestres seguits en què els seus ingressos han decrescut. Entre altres factors conjunturals, això es deu a la inversió sense retorn (encara) en l’anomenat <strong>metavers</strong>, a la ferotge competència de <strong>TikTok</strong> i a les polítiques de privacitat d’Apple que van reduir en fins a 100.000 dòlars anuals els ingressos publicitari de Meta. D’altra banda, les turbulències macroeconòmiques han fet que moltes empreses reduïssin les seves inversions publicitàries, cosa que ha perjudicat el negoci de l’antiga Facebook. És per això que el 9 de novembre passat va anunciar que acomiadava uns 11.000 empleats arreu del món.

De moment, aquest revés ja s’ha notat a la borsa. Després de conèixer-se la notícia, Meta ha caigut un gairebé un 6%, i ha arrossegat altres companyies socials que depenen del mateix tipus de negoci publicitari com Snap o Pinterest. Aquest any, la valoració borsària de Meta s’ha desplomat un 66%.

Segons fonts familiaritzades amb la decisió, el regulador europeu ha ordenat la Comissió de Protecció de Dades d’Irlanda que emeti una decisió en aquest sentit. La divisió europea de Meta té la seva seu fiscal a Irlanda, per la qual cosa és l’organisme d’aquest país qui ha d’emetre ordres sobre la companyia. La setmana passada, el regulador irlandès ja va sancionar Meta amb 265 milions d’euros de multa per una bretxa de seguretat que va exposar les dades de fins a 500.000 usuaris europeus.