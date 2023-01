L'empresa suïssa de videojocs FunPlus ha anunciat aquest dijous la creació de 120 llocs de treball a Barcelona els quatre anys vinents. Coincidint amb una visita del conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, a les seves oficines, els responsables de la firma han donat a conèixer els seus plans d'expansió a Catalunya. Per aquest 2023 tenen previst contractar entre 20 i 30 persones, principalment creatius, dissenyadors, programadors i especialistes en intel·ligència artificial. Aquests s'uniran a l'equip de quaranta persones que ja té la companyia a la capital catalana. A curt termini FunPlus es planteja també buscar una nova ubicació a la ciutat per ampliar els seus espais de treball.

Amb aquest projecte de creixement, el nou estudi de FunPlus serà l'únic de la companyia a Europa dedicat al desenvolupament i publicació de videojocs "casuals" per a dispositius mòbils, és a dir, aquells que s'han concebut perquè els usuaris hi juguin en partides curtes, de l'estil dels puzles. "Barcelona i Catalunya es van posicionant com un 'hub' de videojocs molt interessant i important", ha ressaltat Torrent.

"El català se la juga a l'àmbit tecnològic i dels videojocs. Com a Govern de la Generalitat i assumint la responsabilitat de ser una administració molt proactiva en el desplegament del català en tots els àmbits", ha agregat el conseller referint-se a iniciatives com el projecte Aina, que busca facilitar l'entrada del català en el sector digital. La cita també ha comptat amb la presència de la secretaria de Polítiques Digitals, Gina Tost, i de representants d'Acció, l'entitat de captació d'inversions del Govern.

En declaracions a la premsa, el vicepresident de producte de FunPlus i responsable de l'estudi a Catalunya, Felipe Mata, ha explicat que Barcelona té "un gran talent" per realitzar jocs de mòbil. "Requereixen menys exigència pels jugadors pel que fa a temps i dedicació, però arriben a una audiència molt més gran", ha indicat. Tanmateix, ha reconegut que un dels principals reptes a hores d'ara és la captació de treballadors i talent, ja que el gran nombre d'empreses de videojocs que hi ha a la ciutat fa que hi hagi molta competència per captar i retenir determinats perfils.

FunPlus va aterrar a Barcelona el 2019 amb quatre treballadors i ha anat augmentant el seu equip de manera gradual en els darrers anys fins a la trentena que té actualment. Des d'aquestes instal·lacions, fins al moment, l'empresa havia centralitzat la seva gestió editorial, especialitzant-se en el màrqueting i els serveis creatius.