Conduir un cotxe, dibuixar un quadro amb les tècniques de Picasso, aprovar un examen universitari i, fins i tot, fer un pòdcast. Totes aquestes accions tenen una cosa en comú: les pot fer la intel·ligència artificial (IA). Una tecnologia que en els últims mesos ha ocupat portades de diaris, tertúlies a la ràdio i que, sens dubte, serà la protagonista de la nova edició del Mobile World Congress (MWC), que va començar dilluns, 27 de febrer, a la Fira de Barcelona.

¿Però en què consisteix exactament la IA? ¿En quins aspectes del nostre dia a dia ens pot afectar? ¿Quines aplicacions i eines que utilitzen aquesta tecnologia ja han entrat en funcionament? Al nou capítol d’‘Un nanosegon en el metavers’, ‘Socors, la intel·ligència artificial ens ha robat el micro’, intentem resoldre tots aquests dubtes.

A més, per a l’elaboració del tercer episodi d’aquest pòdcast sobre tecnologia ‘inreal life’ hem utilitzat diferents eines que es nodreixen de la intel·ligència artificial tant per escriure text com per crear il·lustracions.

Per a això, parlem amb el periodista expert en tecnologia d’EL PERIÓDICO Carles Planas, que ens explica detalladament què és el Chat GPT, d’OpenAI, i per què està causant tanta polèmica. Per la seva banda, la Pilar ens proposa tres aplicacions que utilitzen alguna intel·ligència artificial i que ja podem emprar per crear il·lustracions, compondre música i millorar el nostre anglès.

D’altra banda, l’Anna ens recomana dos creadors de contingut i emprenedors que, mitjançant les seves xarxes socials, publiquen vídeos divulgatius i donen a conèixer les últimes novetats sobre aquest tema. Ells són Pau Garcia-Milà i Jaime Altozano.

@paugarciamila La mejor experiencia (virtual) de nuestra vida #futuro #ia #aprendeentiktok #annaypau #tecnologia #inteligenciaartificial ♬ sonido original - Pau Garcia-Milà

De Siri a Dall-e

Tot i que sembla un concepte completament nou, la realitat és que el terme ‘intel·ligència artificial’ va ser encunyat per primera vegada el 1956. Va ser l’informàtic John McCarthy durant una conferència a Darthmouth (Estats Units). Actualment, la IA ja és molt present en el nostre dia a dia: la major part d’aplicacions que utilitzem al nostre ‘smartphone’ empren aquesta tecnologia a través dels algoritmes i dels assistents virtuals, per exemple. Però la gran revolució que causarà la IA encara està per arribar.

I és que, més enllà de facilitar-nos la vida en una infinitat d’aspectes, el debat ara se centra en si aquesta tecnologia pot amenaçar milers de llocs de treball que requereixen capacitats cognitives i creatives.

