Amazon també vol fer-se un lloc en la competició empresarial entre Microsoft i Google per colonitzar l’emergent mercat de la intel·ligència artificial (IA). No obstant, no ho farà creant un xatbot com <strong>ChatGPT</strong>, sinó proporcionant eines perquè altres companyies puguin fer-ho de manera personalitzada.

Dijous, el gegant fundat per Jeff Bezos va anunciar el llançament d’<strong>Amazon Bedrock</strong>, un paquet de solucions perquè terceres empreses puguin accedir a la tecnologia per crear les seves pròpies aplicacions basades en IA. Aquest servei permetrà que els seus clients no hagin d’invertir milions en la creació de servidors i centres de dades pròpies –indispensables per al funcionament d’aquestes màquines–, de manera que ho podran externalitzar a Amazon.

Els usuaris d’Amazon Bedrock podran utilitzar utilitzar els models base de codi font obert d’Amazon, però també els models d’empreses emergents com AI21 Labs, Anthropic i Stability AI. Aquesta última és la responsable de Stable Diffusion, una popular aplicació que permet als usuaris generar tota mena d’imatges digitals d’alta qualitat a partir de descripcions de text.

Proveïdor d’IA

L’aposta d’Amazon s’ha canalitzat a través d’Amazon Web Services (AWS), la branca del seu negoci dedicada a oferir serveis de computació al núvol. Curiosament, aquesta divisió és el proveïdor mundial més gran de ‘cloud’, per davant d’Azure (de Microsoft) i de Google Cloud. Amazon busca fer el mateix amb la IA per convertir-se en el proveïdor líder d’aquesta tecnologia.

L’estratègia de la multinacional difereix del que estan fent tant Microsoft com Google, que aposten per la creació del seu propi xatbot i per la seva integració en tots els seus principals serveis, des dels cercadors web fins als navegadors, passant per aplicacions d’oficina. OpenAI, empresa creadora de ChatGPT i participada per Microsoft, ofereix un servei similar als seus clients que els permet utilitzar aquesta tecnologia per crear els seus propis xatbots.