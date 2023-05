«Tutorial per fer un treball de final de grau en menys d’una hora». «Fes que la intel·ligència artificial et faci els deures». «Aquesta eina farà que et treguis la carrera sense obrir un llibre». «Segueix aquests passos i els teus professors mai descobriran que has utilitzat ChatGPT». Aquests són alguns dels missatges que en els últims mesos s’han viralitzat en xarxes socials com Tiktok de mà d’una nova generació d’‘influencers’ que animen els estudiants a «fer trampes» utilitzant diferents aplicacions.

El seu discurs sempre és el mateix. «No perdis temps, fes que la intel·ligència artificial treballi per tu», afirma un creador de contingut en un vídeo que en tan sols dos dies acumula desenes de milers de ‘likes’ i gairebé un milió de visualitzacions. «Tots els teus companys de classe l’estan utilitzant, no et quedis enrere i treu millors notes sense esforçar-te», afegeix una estudiant amb milions de seguidors que, segons explica ella mateixa, s’està traient la carrera amb aquest tipus d’«ajudes».

Aquestes són algunes de les eines que s’estan promovent entre estudiants per ‘fer trampa’ en els treballs acadèmics.

Programes que serveixen d'enciclopèdia

La gran majoria de 'tutorials' comencen amb alguna eina que serveixi "d'enciclopèdia'. Les més recomanades són ChatGPT i Bing Chat. En els dos casos es tracta de xatbots virtuals amb coneixement enciclopèdic sobre qualsevol tema imaginable (el primer, amb dades emmagatzemades fins a l'any 2021, i el segon, connectat a internet i amb accés a informació en temps real). També s'aconsellen eines més complexes com Perplexiy, You.com i ChatSonic AI, que, a més, citen d'on treuen la informació. «Són com ChatGPT amb esteroides», afirmen un 'influencer'.

Els 'influencers' expliquen com encarregar-los l'elaboració d'un treball pas a pas (des de la creació d'un índex fins al desenvolupament del contingut punt per punt). «Has d'anar preguntant i repreguntant fins a aconseguir exactament el que vols», explica una creadora de contingut. «Jo he acabat un treball de més de 20 pàgines en mitja hora», afegeix.

No llegeixis res, pregunta al xat

Altres de les eines que més s'han viralitzat són els xatbots especialitzats a llegir un contingut i analitzar-lo. «Si et demanen resumir un text i respondre unes preguntes, bolca'l en aquesta pàgina web i la intel·ligència artificial ho farà per la teva», comenta un 'influencer'. Una dels més recomanades és Chatpdf, una eina que permet licitar un PDF sobre qualsevol tema i, a partir d'aquí, és capaç de respondre qualsevol pregunta sobre aquest contingut.

També s'han viralitzat eines com SciSpace Copilot i Wiseone que estan connectades directament als navegadors d'internet i que se centren a analitzar el contingut d'una pàgina web, elaborar resums i respondre preguntes dels usuaris.

Programar i resoldre problemes sense esforç

Els estudiants de carreres tècniques també tenen el seu propi ventall d'eines d'intel·ligència artificial. Quizard i Minerva, per exemple, són promocionats com a recursos per resoldre problemes matemàtics en qüestió de segons (només fa falta licitar-hi una fotografia del problema i el programa desenvolupa una resposta detallada sobre com resoldre'l). DeepCode, CodeWhisperer i GitHub Copilot es recomanen per 'automatitzar' la feina dels programadors.

Reescriu i parafraseja

Un dels 'must' que recomanen els 'infuencers' és l'ús de programes per reescriure els textos creats amb altres eines d'intel·ligència artificial. «Així evitaràs que els professors sàpiguen que has fet trampes», comenta un dels creadors de continguts, que explica pas per pas com utilitzar aquestes aplicacions. Entre els més populars destaquen Grammarly, Quillbot i Toolify, capaces de reescriure qualsevol text sense alterar-ne el contingut. També s'ha viralitzat l'ús de Paperpal, enfocat a crear textos amb «un to més acadèmic».

Filtris antiplagi

L'últim pas de tots aquests tutorials per a estudiants consisteix a passar tot el contingut generat amb totes les eines anteriors a través d''apps' específiques per saltar-se els controls antiplagi. Pàgines com 'Plagiarism remoure', 'Quillbot' i 'Duplichecker' permeten, d'una banda, detectar el percentatge de plagi que hi ha en un text i, d'una altra, ofereixen recursos per baixar a zero aquests llindars. Fa ja anys que els centris educatius utilitzen detectors antiplagi com 'Turnitin' per revisar els deures dels estudiants i, al seu torn, cada vegada són més les eines que sorgeixen per esquivar aquests filtres.