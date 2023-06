La intel·ligència artificial (IA) té respostes per a tot. Tant que els acadèmics i directius de les grans empreses que lideren el seu desplegament han advertit de l’amenaça existencial que, segons la seva opinió, suposa per a la humanitat. Mentre alguns països tiren pel dret i prohibeixen directament l’ús de models generatius com el popular ChatGPT, l’avenç de la IA accelera la seva regulació. En aquest sentit, Espanya sol·licitarà un debat entre els reguladors de la Unió Europea perquè es trobin maneres de minimitzar els riscos d’uns generadors de textos i imatges l’ús dels quals s’expandeix a un ritme frenètic.

Tot i que la IA és limitada, té la capacitat de simular converses humanes i de crear imatges fictícies que semblen cada vegada més reals. A més, s’ha colat a les escoles i en múltiples llocs de treball. No obstant, també té un costat fosc. El cas més recent és el d’un advocat que va admetre que va utilitzar ChatGPT per a un escrit i el programa es va inventar precedents legals. Els usos del xatbot desenvolupat per OpenIA són molt extensos i l’eina de Google, anomenada Bard, també promet el mateix servei. Serveixen per a pràcticament tot allò que ens puguem imaginar, així que se’l pot posar a prova amb preguntes compromeses, com quina és la ciutat o el poble més lleig de cada comunitat autònoma d’Espanya. Quin és el de Catalunya? ChatGPT ho té clar: L’Hospitalet de Llobregat és la ciutat més antiestètica de Catalunya. El motiu? El model generatiu no dona gaires explicacions, només conclusions. I són taxatius per al segon municipi més poblat de la província de Barcelona i de la comunitat autònoma. L’eina ha desencadenat moltes crítiques amb les seves eleccions, així que ha demostrat tenir també mà esquerra. «Cada lloc té la seva pròpia bellesa i encant que pot ser apreciat de diferents maneres», s’ha excusat.