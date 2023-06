Si ets dels que viu el dia a dia amb la bateria del mòbil tremolant, aquest és el teu article. És probable que no hagis considerat aquesta opció abans, però para atenció al següent truc, ja que podries haver estat fent això malament durant tot aquest temps. En desactivar aquesta funció al mòbil, podràs estalviar bateria sense percebre cap canvi notable en el rendiment.

Les bateries dels nostres mòbils es gasten ràpidament pel seu ús, però hi ha petits trucs per aprofitar al màxim cada càrrega. Afortunadament, molts dispositius moderns estan equipats amb bateries que es carreguen en poc temps. Tot i això, l'ús constant i la càrrega freqüent poden passar factura al nostre dispositiu.

Si vols prolongar la vida útil de la teva bateria, desactiva o desinstal·la les aplicacions que no utilitzes i, especialment, desactivar el paràmetre que consumeix una gran quantitat d'energia és una excel·lent opció. Ens referim al 5G, la nova generació de xarxes mòbils que ofereix velocitats més ràpides. Tot i això, el 5G també consumeix més energia que el 4G o el 3G.

Tot i que el 5G cada vegada està més present a les ciutats i als dispositius, no sempre cal utilitzar-lo. De fet, moltes vegades, el 4G és més que suficient per navegar per Internet, veure vídeos o utilitzar aplicacions. Per tant, si desitges prolongar la durada de la bateria del teu mòbil, et recomanem que desactivis el 5G quan no ho necessitis.

Passos a realitzar

A continuació, us explicarem com desactivar el 5G tant en un iPhone com en un Android.

Si tens un iPhone compatible amb 5G, pots seguir aquests passos per desactivar-lo:

Ves a "Paràmetres" > "Dades mòbils" > "Opcions" Accedeix a "Veu i dades" Selecciona l'opció "4G"

En seguir aquests passos, el teu iPhone es connectarà automàticament al 4G en lloc del 5G quan no hi hagi Wi-Fi disponible. Això et permetrà estalviar bateria i evitar que el teu mòbil se sobreescalfi.

Si tens un mòbil Android amb 5G, el pots desactivar seguint aquests passos:

Ves a "Configuració" > "Connexions" > "Xarxes mòbils" Cerca l'opció de xarxa 5G i desactiva-la

És important tenir en compte que els passos poden variar lleugerament segons el model i la marca del dispositiu. Si no trobeu l'opció, consulteu el manual d'usuari o el lloc web del fabricant per obtenir instruccions específiques.