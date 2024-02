El passat dilluns 29 de gener, Itàlia va posar fre a ChatGPT. El regulador italià Garante va enviar un comunicat a l'startup OpenAI, finançada per Microsoft, sobre l'incompliment de les lleis europees de privacitat.

Garante ha estat investigant durant quasi un any a ChatGPT i ja, a finals de març del 2023, va decidir bloquejar de forma immediata l'accés a l'aplicatiu d'OpenAI. L'agència va bloquejar durant molt poc temps l'eina d'intel·ligència artificial perquè va pensar que era un bon moment per investigar-la i ara, ja té les conclusions de l'estudi.

"Respecte a la protecció de dades, pot constituir un o diversos actes il·lícits"

ChatGPT

Aquesta eina d'intel·ligència artificial dona resposta a les peticions dels internautes. Només has d'escriure quatre punts sobre quin contingut vols i l'aplicatiu et crearà un text amb els requisits que tu li demanis. Sembla extraordinari, oi? Doncs no ho és perquè s'ha creat violant els drets d'autor de milions de persones: mitjans de comunicació, artistes, etcètera.

L'aplicatiu agafa les dades d'Internet per "formar-se" i poder donar-te el contingut que demanes.

Itàlia i ChatGPT

Garante ha donat 30 dies a OpenAI perquè faci una bona defensa sobre les seves possibles infraccions del reglament general de protecció de dades (RGPD). La normativa europea és pionera en privacitat i sembla que Microsoft se l'ha saltat a la torera.

En cas que, es confirmin aquestes negligències, l'empresa de Sam Altman hauria de pagar multes de fins al 4% de la seva facturació global. I si tenim en compte que ChatGPT l'utilitza quasi tothom per fer treballs, entre altres, la multa li pot sortir molt i molt cara.