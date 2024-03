La 'Revista Cambrils', 'Outlier Media' i 'Der Nordschleswiger', premis internacionals AMIC Mitjans de Proximitat

L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) ha lliurat el Premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat en les categories En Català, Internacional i Unió Europea a la 'Revista Cambrils', 'The Outlier Media' de Detroit (els Estats Units) i al danès 'Der Nordschleswiger' respectivament aquest dimarts en un acte a l'auditori de La Pedrera a Barcelona .

Per una banda, la 'Revista Cambrils' s'ha endut la categoria En Català del Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat, segons ha comunicat l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC). El jurat ha decidit guardonar la publicació per "tenir una ferma voluntat d'innovació, adaptant-se a les noves tendències informatives, tenir un fort arrelament cultural i social a la vila, mantenint la cohesió social i preservant el sentiment de comunitat i per a l'aposta informativa ambiciosa, professional i rigorosa". També ha premiat el mitjà digital pel "compromís amb la comunitat, la diversitat cultural i la inclusió" i per la transformació completa del paper al digital. Dins la categoria En Català, la 'Xarxa de diaris Som', del Vallès Oriental, la revista 'Nua', de Menorca, i el mitjà 'Sa Veu', de Sóller, també a les Illes Balears, han rebut el títol de finalistes d'honor.

Paral·lelament, s'ha fet entrega del Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat en la categoria Internacional al mitjà 'Outlier Media' de Detroit (EUA) i, en la d'Unió Europea, al mitjà danès 'Der Nordschleswiger'.

L'AMIC ha celebrat la gala de la primera edició dels premis a l'auditori de la Pedrera, a Barcelona, amb la presència de 240 editors de mitjans d'informació de proximitat, periodistes, experts en el món de la comunicació i altres professionals del sector en l'àmbit català, europeu i internacional. L'acte, presentat per la periodista Marina Romero, ha volgut "promoure, guardonar i celebrar" el periodisme rigorós i l'excel·lència professional.

A més s'ha aprofitat per fer una Menció Especial al mitjà 'El 9 TV' d'Osona i el Lluçanès per "la qualitat dels seus continguts informatius" i per ser una de les televisions locals "de referència a Catalunya". El guardó l'ha recollit la presidenta del consell d'administració de Prosa, editora del mitjà 'El 9 Nou', Beth Codina.

A més, s'ha lliurat un reconeixement a Mateu Ros, director general de 'Capgròs Comunicació' per la trajectòria al servei dels mitjans de proximitat, i s'ha atorgat un reconeixement a la qualitat de la publicitat que aposta pels mitjans de proximitat a Ametller Origen.