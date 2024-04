El Govern reconeix Valentí Martínez amb la Medalla al Treball president Macià

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat concedir la Medalla al treball president Macià 2023 a 19 persones, entre les quals hi ha Valentí Martínez Espinosa, que durant 23 anys va ser director general de la Fundació Universitària del Bages. En la decisió, s'ha tingut en compte la seva llarga trajectòria professional caracteritzada per una gran capacitat de treball, un sincer esperit de consens i una gran tenacitat en la persecució d'objectius, qualitats que ha posat al servei del desenvolupament social i econòmic de la Catalunya Central.

El reconeixement ha estat promogut per un col·lectiu de manresans amb els quals Martínez ha coincidit en diferents moments al llarg de la seva carrera professional, integrat per Miquel Blanch, Sebastià Catllà, Ramon Elias, Montserrat Feliu, Josep Pujol, Joan-Sebastià Rodó, Ramon Sanllehí, Francesc Santasusana, Josep Sinca i Josep Vives. En el seu impuls i tramitació, ha comptat amb la complicitat, suport i assessorament tècnic de la Fundació Universitària del Bages. El guardó es lliurarà el proper 22 d'abril al Palau de la Generalitat de Catalunya.

Valentí Martínez és doctor en Psicologia per la Universitat Abat Oliva. Ha desenvolupat una llarga trajectòria professional a la Fundació Universitària del Bages, on ha assumit diferents càrrecs acadèmics i de gestió. Va ser-ne director general del 2000 al 2023 i, actualment, n'és director d'Estratègia Internacional, a més de director acadèmic de la Càtedra de Lideratge en Valors de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, amb seu a Manresa. Amb anterioritat, havia desenvolupat diferents càrrecs en l'àmbit sanitari, tant de gestió com assistencial. També ha desenvolupat una llarga trajectòria com a docent. Ha format part dels patronats de diferents fundacions (Althaia, Sant Andreu Salut, Universitària Balmes, d'Estudis Superiors en Salut, de l'Institut de Recerca i Innovació en Salut de la Catalunya Central i Joviat).

A través de la Medalla al treball president Macià, el Govern del país reconeix persones que, dins del món del treball, han destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals. És un guardó creat l'any 1938.