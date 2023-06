Alberobello sembla el decorat d’una pel·lícula. Més concretament, d’una de romàntica. Els seus més de 1.600 trulli exerceixen un inusual magnetisme sobre el viatger, que no pot deixar de fotografiar aquestes construccions, que provenen del segle XIV.

Els trulli són edificis de planta circular construïts amb pedra calcària amb sostres amb voltes i culminats per un pinacle. El més característic d’aquestes construccions és que, malgrat que es van aixecar en el segle XIV, van emprar tècniques de l’edat mitjana. De fet, els trulli s’han edificat sense ciment; l’única cosa que uneix les pedres és la calç que cobreix l’exterior de les parets. El sostre és format per pedres grises (anomenades chiancarelle) que impermeabilitzen l’interior, i cada teulada està decorada amb diferents símbols.

Què indiquen els símbols dels trulli?

A Alberobello s’entremescla ficció i realitat. Hi ha qui manté que els símbols en les teulades són marques de picapedrer, és a dir, marques que representaven realitats o idees abstractes la simbologia de les quals desconeixem. També s’explica que són una mescla de símbols de diferents religions (des d’hebraics o pagans fins a zodiacals) per espantar els mals esperits i, finalment, hi ha qui sosté que simplement són la signatura del picapedrer que els va aixecar. Sigui com sigui, aquestes marques blanques a les teulades bé mereixen que ens prenguem el nostre temps per gaudir-les amb calma.

Els trulli es van aixecar com a habitatges, però actualment ja hi viu poca gent. Ara, aquestes construccions peculiars acullen museus, bars, botigues de records i restaurants. Però, compte, que l’explorador que ho desitgi sí que podrà allotjar-se en aquestes típiques casetes, ja que hi ha nombrosos alberghi diffusi que, en lloc d’habitacions, ofereixen trulli com a allotjament. N’hi ha d’una sola planta, de dues altures, adossats, individuals, amb petites finestres o sense... però tots comparteixen una característica comuna: mantenen una temperatura gairebé constant durant tot l’any.

«Trulli» en Alberobello

Hi ha més de 1.600 trulli a Alberobello i descobrir-los tots és una missió titànica. Això sí, n’hi ha alguns que resulten imprescindibles si vols dir que coneixes bé la zona. D’una banda, cal perdre’s entre els carrerons dels barris de Rione Monte i Aia Piccola sense rumb fix i gaudir del paisatge. Si el que vols és una perspectiva de tots els trulli de Rione Monti, hauràs d’anar a la zona de Belvedere Santa Lucia, allà tindràs una panoràmica que convé que immortalitzes per al record.

Una vegada fora d’aquests barris pintorescos hem de visitar el trulli Sovrano, la Piazza del Mercato, el trulli siamese i la Casa D’Amore. El trulli Sovrano és el més espectacular quant a grandària d’aquesta ciutat italiana, ja que té una cúpula d’uns 14 metres d’alt, envoltada de més d’una desena de doms menors.

Actualment acull un museu, en el qual es poden visitar els diferents espais, des del dormitori principal fins al menjador o el rebost. I està decorat amb objectes originals provinents de la família que va viure allí fins a finals del segle XIX.

Un altre trulli molt curiós és el siamese, que té una interessant llegenda. En realitat, es tracta de dos trulli connectats entre si, però amb dues entrades diferents i dos sostres en cúpula ben diferenciats. S’explica que el segle XV aquest trulli va ser habitat per dos germans i la dona d’un d’ells. Aquesta, al seu torn, era amant de l’altre germà, i d’aquí la història d’amor-odi que es va viure en el seu interior. Una estàtua als voltants del trulli en recorda la llegenda.

La Casa D’Amore també mereix una parada en el nostre itinerari. És el primer trulli que es va construir de manera legal i permanent a la ciutat utilitzant ciment. Fins llavors es construïen sense morter per poder enderrocar-los fàcilment si era necessari. Per no pagar tributs, els terratinents de la zona aixecaven aquestes construccions il·legals per donar allotjament als seus pagesos i no dubtaven a tirar-les a terra per evitar el pagament d’impostos feudals. Ja el 1797 el rei Ferran I de les Dues Sicílies va convertir l’assentament en ciutat reial i va néixer Alberobello.

El viatger també podrà descobrir que aquesta ciutat pintoresca no sols té trulli; de fet, la basílica dels sants metges Cosme i Damià destaca per la seva façana neoclàssica i les torres altes.

I, finalment, una parada a la Piazza del Mercato, que rep aquest nom perquè fins fa poc temps era el lloc on se celebrava el mercat ambulant setmanal. Actualment, aquest mercat ambulant té lloc els dijous, però la seva seu s’ha traslladat fins a la zona de Via Barsento, a la perifèria d’Alberobello.