Per què és molt útil ficar una esponja a la rentadora? Hi ha una raó per fer-ho, i es recomana per a tots els que es troben en una situació específica a la llar.

La seva aplicació serà molt útil per resoldre un problema molt particular, servirà per estalviar temps, energia i diners, i perquè la nostra rentadora aguanti més temps sense problemes. Tenint això en compte, ara veurem per què serveix ficar una esponja a la rentadora.

Cada vegada són més les persones que introdueixen una esponja a la rentadora abans d’iniciar el cicle de rentada habitual, i aquest n’és el motiu.

Un mètode econòmic i eficaç

Col·locar una esponja a la rentadora resultarà molt útil per atraure els pèls que hagin deixat a les nostres peces els gossos i gats que visquin amb nosaltres. Les mascotes estan acostumades a mudar molts pèls cada dia. Pot passar fins i tot quan els agafem en braços per mimar-los com es mereixen.

L’inconvenient, tanmateix, és que tindrem molts pèls a sobre. Això també es veurà amplificat per altres factors, com el teixit de la peça que portem posada. La llana atrau aquests residus de manera particular, tot i que la caiguda dels pèls es produeix principalment a la primavera i a la tardor.

Per evitar-ho, hem de raspallar prèviament els nostres animals. D’aquesta manera, els pèls que es desprenguin es recolliran immediatament. Tanmateix, quan es tracta de mantenir el bon funcionament de la nostra rentadora, podem posar en pràctica el truc de l’esponja. Abans d’iniciar un cicle de rentada, hi introduïm la típica esponja de dutxa, que no sigui llisa. Al final notarem com tots els pèls s’hauran adherit a l’esponja i no pas a la nostrada bugada.

La cullerada que blanqueja la roba a la rentadora sense utilitzar lleixiu

¿Lleixiu per blanquejar i higienitzar la roba a la rentadora? ¡Millor evitar-ho si es pot! De fet, hi ha alternatives més respectuoses amb el medi ambient. Amb una cullerada d’aquest ingredient miraculós n’hi ha prou per deixar la bugada impecable. Esbrinem què és i com el podem utilitzar

El lleixiu és un producte certament eficaç, però té un gran impacte mediambiental. Per això cada vegada més gent busca alternatives més sostenibles. Ens agradaria suggerir-ne un que no és el típic bicarbonat de sodi. Per contra, és un producte que molts recomanen als que desitgen una bugada perfecta. Permet eliminar les taques més difícils, obtenir blancs impecables i, sobretot, disposar d’una alternativa al lleixiu més econòmica.

Només una cullerada a la rentadora per a una bugada neta i blanca

Ens referim al percarbonat sòdic, que s’utilitza per netejar, blanquejar i higienitzar la roba. També es pot utilitzar en roba de color i en tota mena de teixits, excepte els més delicats, com la llana, el lli, la seda i el cuir.

En resum, hi ha més d’una bona raó per utilitzar aquest ingredient. Recomanem comprar percarbonat de sodi al 100% i, per tant, cal compror l’etiqueta del producte abans de comprar-lo.

El procés

Per utilitzar-lo, n’hi ha prou de col·locar una cullerada de percarbonat sòdic al calaixet de la rentadora. Si es vol augmentar el seu poder llevataques, només cal augmentar-ne la dosi, és a dir, unes dues cullerades soperes de producte.

Després, cal afegir detergent normal per a la roba, però amb menys quantitat. A continuació, s’ha d’ajustar la temperatura i iniciar la rentada immediatament. Per garantir la màxima eficàcia del percarbonat, recomanem ajustar la temperatura per sobre dels 40 graus.

És important rentar a l’hora adequada si es estalviar a la factura de la llum.

Com era d’esperar, moltes persones utilitzen bicarbonat de sodi per rentar la roba. Tanmateix, el percarbonat és una millor opció per dues raons importants.

En primer lloc, a diferència del bicarbonat de sodi, és capaç d’higienitzar la roba i millorar així l’acció del detergent comú. A més, té un efecte blanquejant més potent. N’hi ha prou d’afegir-ne una cullerada a la rentadora per obtenir tots aquests beneficis