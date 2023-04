Tots en algun moment o altre ens hem vist sorpresos per la falta de diners en el nostre compte corrent; però, què ha passat? La facilitat de poder pagar amb targeta de crèdit ha produït que sigui més difícil controlar les nostres despeses perquè anem estirant de targeta i són pocs, els que realment, miren el banc virtual diàriament.

Si volem aprendre a reduir les nostres despeses, primer les hem d'identificar. En aquest article farem esment a dues despeses que són molt recurrents i que si potser ens les miréssim amb més detall, aconseguiríem estalviar i no trobar-nos amb les butxaques escurades.

Les despeses 'formiga'

Aquestes són les més letals per la nostra economia, si no som unes persones que controlen diàriament el que gasten. Les despeses formiga són aquelles que quasi ni es noten en el nostre dia a dia, però quan passa una setmana o dos, sí que es noten. Anar a fer un cafè, sortir a dinar, comprar un entrepà per la feina, l'aigua, el tabac... Si anem sumant, arribarà un moment en què veurem que hem gastat més del que teníem previst en aquest aspecte. Així doncs, ull amb aquestes despeses.

Les despeses 'fantasma'

Aquestes, en canvi, són les que cobreixen un desig i normalment se'ns cobra cada mes al compte corrent de forma automatitzada. Així doncs, no tenim el control físic sobre les mateixes i com, a vegades, aquestes despeses són petites i no les ajuntem, creiem que no faran mal a la nostra butxaca i error! Netflix, Amazon Prime... Són aplicacions que necessiten el nostre pagament automatitzat mensual per funcionar. Segur que en tenim més d'una i si les sumem a final de mes veure'm la despesa total.

Ara que ja coneixes les despeses més difícils d'identificar perquè queden molt camuflades amb el trasteig del dia a dia i amb l'automatització i els desitjos, ha arribat l'hora de fer-te un pressupost i decidir quina quantitat vols o pots gastar-te en aquests productes. Començar a controlar les teves finances ja no és un somni impossible de complir.