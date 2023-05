La realitat augmentada és aquella tecnologia que permet superposar imatges digitals sobre l’entorn real. Sectors com els videojocs o els mitjans informatius utilitzen aquest recurs per millorar l’experiència de l’usuari, que pot prendre una perspectiva més realista del contingut en qüestió.

Ara, empreses dedicades a la venda de mobles i decoració per a la llar com Ikea han incorporat aquestes eines perquè els clients puguin fer-se una idea de com quedaria cada producte a la seva habitació.

‘Veure en 3D’

La compra d’un sofà, un llit o un armari nou suposa un desemborsament important de diners, per la qual cosa no convé arriscar en l’elecció final del producte. Per sort, la funció ‘Veure en 3D’ que els usuaris poden trobar a la web d’Ikea si accedeixen des del seu telèfon mòbil pot simplificar aquesta decisió tan complicada. Aquest truc, que ja estava disponible mitjançant ‘apps’ com Ikea Place, es pot utilitzar ara de forma gratuïta i sense necessitat de descarregar cap tipus d’arxiu.

Simplement, n’hi haurà prou amb accedir a la plataforma de l’empresa sueca des del nostre navegador o l’aplicació oficial, seleccionar el moble en el qual estiguem interessats i clicar sobre l’opció Veure en 3D’ (just a sota de les fotografies de l’article). A continuació, després de prémer sobre la icona de la part inferior dreta de la pantalla i sempre que concedim el permís necessari per a això, s’obrirà una pestanya amb la nostra càmera, que escanejarà l’habitació i permetrà ubicar una imatge en tres dimensions del producte on realment volem col·locar-lo.

D’aquesta manera, es podrà apreciar des de tots els angles quin seria el resultat final de la nostra compra.