L'acumulació de calç perjudica les aixetes de la llar. Les aixetes de la cuina i del bany han de ser netejades de forma periòdica per evitar que es perjudiqui el material, però de vegades per badada o deixadesa, l'aspecte que poden tenir ens fan pensar que el millor és canviar-les per unes de noves, ja que l'oxidació que té a primera vista fa impossible pensar que quedin bé.

Una usuària de TikTok coneguda pels seus trucs de neteja, ha mostrat en un vídeo la millor manera per deixar les aixetes de la casa com noves. Ella mateixa prova dos mètodes diferents i comprova que el truc de fer servir pasta de dents no funciona o almenys no obté els resultats esperats. També reconeix que en una altra ocasió va emprar quètxup i tampoc va quedar satisfeta. No obstant això, hi ha una combinació entre productes que solem tenir al rebost i que són fàcils d'adquirir que sí que poden ser la solució: llimona combinada amb bicarbonat.

Per portar aquest remei a la pràctica només necessites una llimona. Es parteix per la meitat i es posa sobre la polpa una mica de bicarbonat, generant una escuma que serà la que actuï sobre l'òxid en qüestió. Posteriorment, pots passar un drap humit o un raspall suau per no ratllar la superfície i veuràs com l'aspecte de l'aixeta fa un gir de 180 graus. L'àcid de la llimona, combinat amb el poder del bicarbonat, un dels grans aliats en la neteja de la llar, dona uns resultats sorprenents atenent aquesta usuària, que ha portat aquest consell a la pràctica.

Si ho prefereixes, una altra usuària apunta que la sal pot ser un bon substitut del bicarbonat. Per això, has de cobrir amb sal la superfície de l'aixeta que s'hagi vist afectada per l'òxid, esprement, a continuació, una llimona per la zona afectada i deixant-la reposar. Després d'un parell d'hores, fregueu amb l'ajuda d'un raspall i aclariu-lo amb aigua.

No oblidis tampoc netejar, periòdicament, els filtres de les aixetes, especialment quan comprovis que la potència amb la qual surt l'aigua és més reduïda a causa de la calç. Per fer-ho, has de submergir el filtre i la reixeta de l'aixeta en una barreja d'aigua amb vinagre durant uns minuts, repetint l'operació fins que s'eliminin totes les restes.