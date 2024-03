¿Per què la gent està posant un tap de vi de suro a la nevera? Els trucs virals de casa

Si tens una ampolla de vi oberta i no te la beus sencera, es pot tornar a col·locar el tap de suro a l’ampolla i guardar-la a la nevera. El suro ajuda a segellar l’ampolla i a prevenir l’oxidació del vi, cosa que pot mantenir-lo fresc uns quants dies més.

Però a més de per conservar el vi, un tap de suro pot servir per altres finalitats. Per exemple, per estalviar energia: si la nevera no està completament plena, hi pot haver espais buits dins. Al col·locar taps de suro en aquests espais es pot reduir la quantitat d’aire que la nevera necessita refredar, cosa que al seu torn pot ajudar a estalviar energia i reduir la factura d’electricitat.

Conservació

Però a més, es pot posar un suro per mantenir frescos els aliments. Per exemple, si tens un tros de formatge, una ceba, una llimona o altres aliments tallats que només has consumit en part i vols guardar la resta a la nevera, col·loca un tap de suro al tros tallat per evitar que s’assequi o es posi tou.

A més, el suro també absorbeix la fortor, per la qual cosa si tens aliments que fan una olor forta –com la ceba, peix, alls...– els pots deixar en un recipient tancat i posar-hi un tap de suro per reduir l’olor dins la nevera.

Separació

També es poden utilitzar taps de suro per separar diferents tipus d’aliments en un tàper o calaix de la nevera (i que no es toquin i s’impregnin del gust de l’altre) o per crear nivells dins la nevera i aprofitar millor l’espai disponible.

No obstant, convé tenir en compte que el tap de suro no és la solució perfecta per a tots els casos, ja que, en el cas de les olors i la humitat –per exemple– la nevera pot tenir altres fonts d’humitat i olor que poden afectar la qualitat dels aliments. Per tant, és essencial mantenir la nevera neta i ordenada per garantir la frescor i la qualitat dels aliments.