Mantenir la roba neta i sense taques sembla molt fàcil amb tots els detergents que hi ha, però, realment, no ho és tant! Hi ha taques molt difícils d'eliminar com les de tomàquet per exemple, però en aquest cas concret, parlarem de les de suor o desodorant. Aquestes taques poden aparèixer cada dia en la nostra roba i tot i posar-les a la rentadora, a vegades, no acaben de marxar del tot i queda una taca de color groguenca.