Cada vegada intentem estalviar més aigua, energia i ser més curosos amb el consum en general, ja que els preus són cada vegada més elevats, tot i que, en alguns sectors podem trobar ajudes per fer front a aquesta situació. La guerra entre Ucraïna i Rússia tampoc ha ajudat gens, pel fet que els preus dels aliments han pujat i ben segur continuaran pujant a conseqüència de la mateixa i a conseqüència de la sequera.

Tot i que, durant els últims dies sembla que hi ha una mica de pluja, no tenim la suficient o no tenim un temps regular per plantar-li cara a un període marcat per la incertesa i per les possibles i severes mancances que ens arribaran en l'àmbit d'estil de vida durant els pròxims anys i amb pronòstics més propers, el futur estiu 2023.

Així doncs, tant pel canvi climàtic i la sequera extrema, tant per col·laborar en la gestió de l'aigua, tant per la falta d'ella en molts punts i per la despesa que ens suposa a final de mes, el més important és trobar una solució ràpida, eficaç i duradora en el temps.

El tiktoker @elmeister97 ens ha revelat un truc molt senzill i que no ens costarà gaire

Normalment, les aixetes de casa no porten airejador i solen consumir uns 16 litres per minut, aproximadament. Però, nosaltres podem instal·lar aquesta petita eina que ens estalviarà diners i aigua pel futur. Si instal·lem a les nostres aixetes un airejador comú, el consum baixarà quasi 10 litres per minut, posant-se a un consum de 6,5 litres per minut. Tot i això, encara hi ha un altre airejador que ens pot ajudar a disminuir molt més el consum, un airejador amb esprai, el qual només consumirà 3 litres per minut.

On puc trobar l'airejador per la meva aixeta

A qualsevol superfície on es venguin productes per la cuina, per exemple, en una ferreteria, o centres comercials més grans dedicats a la llar i a on de segur trobaràs espais dedicats a la millora de la teva cuina.

També els pots trobar per plataformes de compra digitals. Els preus oscil·len entre els 5 i 15 euros com a molt, segons el model, la quantitat i les característiques.

Contres d'utilitzar l'airejador per l'aixeta

L'únic contra que podràs trobar-li és que trigaràs més en emplenar la pica, per exemple. Tot i que, si la fas servir per fregar els plats, rentar-te les mans o les dents, no gastaràs tanta aigua, perquè sovint ens rentem les dents i no aturem l'aigua, tot i que ja fa anys que s'aconsella, quan obrim l'aixeta per rentar plats o mans, l'obrim al màxim i no pensem en què amb menys quantitat, segurament farem el mateix i amb el mateix temps.