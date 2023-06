Quan ens plantegem perdre pes i començar una dieta, les dues primeres preguntes que sorgeixen són: què he de menjar i què no he de menjar? Per a molts, impera el fals mite que cal passar moltes hores a la cinta de córrer o a la bicicleta estàtica i viure només de sopars i menjars basats en enciam, tomàquet i poca cosa més. Però en realitat, aprimar-se no és ni de bon tros sinònim de passar gana i no poder gaudir dels aliments que ens agraden. Al principi pot resultar una tasca difícil, però després descobriràs que si ho saps fer bé, la teva dieta es pot basar en aliments saborosos i diferents que, per sobre de tot, són saludables. El primer que has de tenir molt clar és que has d'eliminar la brioixeria industrial i els aliments processats.

Dit això, un factor molt important, que molts passen per alt, és a quina hora hem de sopar. Els experts en nutrició recomanen fer l'últim àpat del dia entre les 19 h i les 20 h, així la nostra digestió s'iniciarà abans i podrem anar al llit sense aquesta sensació de pesadesa a l'estómac. I, a més, dormint no es cremen les calories del sopar, sinó que s'acumulen. És recomanable que deixis un temps prudencial per fer la digestió abans de posar-te a dormir, una hora i mitja o dues hores. La nit és per descansar i la digestió és un procés que gasta energia i esforç. Per això, anar a dormir després de menjar pot perjudicar el nostre descans. Com ha de ser el sopar? Aprimar-se només s'aconsegueix (o almenys només de manera segura) si al llarg de la jornada consumeixes menys calories de les que ingereixes. I és que no hi ha cap altra manera. Has de gastar movent-te més calories de les que aportes al cos amb el dinar, el sopar o l'esmorzar. Però especialment preocupant és el que menges a última hora del dia. El que cal per fer un bon sopar són proteïnes, ja que mentre dormim, unes 8 hores aproximadament, el cos descansa i aprofita per recuperar el teixit muscular després de l'entrenament. Per tant, el recomanable és menjar pollastre, peix, tonyina, llom de porc, ous, formatge ricotta i hummus. També és molt important incloure a l'àpat vespertí vegetals com enciam, cogombre, tomàquets, ceba, albergínia, bròquil, carabassó, coliflor, pastanaga, espinac o espàrrecs.