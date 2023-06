En època estiuenca, les paneroles s’han convertit en inquilines dels carrers, però també de moltes llars. Amb l’arribada de les altes temperatures, és més comuna la proliferació de paneroles, i els experts recomanen mantenir una bona neteja, sobretot al sistema de desguassos i canonades i seguir un ordre a casa per evitar-les.

Aquests insectes poden transportar bacteris com la salmonella i contaminar el menjar. Per aquesta raó, a part de seguir consells per evitar que proliferin, també s’han de conèixer i saber diferenciar les tres varietats de paneroles més freqüents: l’americana, l’oriental i l’alemanya.

Panerola alemanya: aspecte i hàbitat

La panerola alemanya, també anomenada panerola del cafè o rossa pel seu color marró clar, és la reina de les paneroles que envaeixen les nostres cuines i la més cosmopolita en comparació amb l’americana o l’oriental. El seu tret distintiu són dues línies fosques al primer segment del tòrax. Així mateix, es distingeixen fàcilment per la seva mida (solen mesurar entre 13 i 16 mm), ja que són les més petites, i tenen ales, però no les utilitzen per volar, a diferència de les altres varietats d’aquests insectes.

Les nimfes són molt semblants als adults, però no tenen ales, són més petites i tenen un color més fosc, gairebé negre. Igual que a l’oriental i a l’americana, els agraden les zones humides, però se solen trobar a l’interior de cases i locals. Viuen agrupades i quietes en algun lloc que els doni seguretat, com ara en esquerdes, als electrodomèstics de la cuina o als lavabos.

Consells per evitar-la

Per poder evitar tota mena de paneroles, l’important és conèixer la seva procedència i seguir uns consells per aconseguir eliminar-les i que no es multipliquin. Com que la panerola alemanya és la més comuna a les cases, una bona neteja de la llar serà imprescindible.