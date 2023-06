Ja sigui per cuinar una carn rostida, pizzes, o gratinar, el forn és un dels electrodomèstics que permet cuinar de manera ràpida i senzilla. Altres decideixen fer-lo servir, fins i tot, per escalfar els plats i no utilitzar el microones.

Aquest electrodomèstic ens ofereix una gran varietat d'opcions per cuinar els nostres plats, gràcies a les diverses funcions que té: ventiladors, grill, forn de microones o steakgrill. Aquestes funcions ens permeten utilitzar el forn de diferents maneres, i la que t'explicarem a continuació, et sorprendrà. Els trucs perquè la compra no et surti tan cara Cuinar amb la porta del forn oberta En fer servir el grill del forn, els aliments es cuinen amb la calor radiant que es produeix per la font situada damunt dels aliments. D'aquesta manera l'aliment es rosteix i el resultat serà semblant al de l'aliment cuinat a la brasa. En desprendre una calor ràpida i potent, es recomana cuinar talls tendres de carn o peix i fondre el formatge dels plats, donant un resultat sucós i amb un color daurat. Quan s'utilitza el grill, molts aparells es paren quan arriben a la temperatura indicada, tornant a escalfar-se quan la temperatura baixa. El problema és que els aliments es queden cuinant-se amb la seva pròpia calor. Això es pot evitar deixant la porta del forn lleugerament oberta, perquè el forn mai no arribi a la temperatura establerta i així els aliments realment es cuinin sota el grill. Si fas això amb una llimona, el forn et quedarà com nou Sembla contradictori, però al forn de casa es pot cuinar amb la porta oberta i no es perdrà temperatura a l'interior.