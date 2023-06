Els supermercats utilitzen diversos trucs psicològics o de màrqueting per tal de fer-te sortir del supermercat amb molts més productes dels que tenies pensat comprar o amb una quantitat més gran de despesa de la qual tenies en ment. Això t'acabarà suposant fer una modificació del teu pressupost mensual per a altres despeses o extres que hauràs d'evitar.

La meitat dels productes que posem al carro no estaven a la nostra llista inicial

El temps també és un factor molt important, perquè quan entrem en un supermercat, no sabem a quina hora en sortirem. Els productes ben col·locats, una bona il·luminació, no trobem el que busquem i hem de recórrer tota la superfície comercial... Això d'emplenar el carro de la compra amb articles que d'entrada no teníem pensat comprar, sol ser més freqüent en parelles o famílies.

Les estratègies que més fan servir per fer-nos comprar més del previst

Posar diversos nous als preus, 9,99 euros per exemple, així ho percebem com a 9 i no com a 10 i sol funcionar.

La mida sí que importa, com més gran és el carro de la compra, més desig d'emplenar-lo tenim

Moltes vegades per trobar productes similars hem de recórrer tot el supermercat perquè no els trobem, doncs això, ho fan amb vista perquè així mentre busques el producte, vas observant altres productes i potser t'entra la necessitat de comprar-los. Una estratègia utilitzada per molts consumidors és preguntar directament al o la dependent/a per tal d'evitar passar per aquest procés.

Posen els productes que més interessa vendre a l'altura de la vista d'un adult d'estatura mitjana, però també, posen productes a l'altura visual dels nens, segurament, estaran una mica més a baix que la nostra panoràmica visual, per tal que ells els visualitzin i ens els demanin. En cas que hi hagi algun producte que no interessi vendre perquè el benefici sigui més petit o per altres motius, segurament, ens costarà molt més trobar-lo.

Els productes de primera necessitats o bàsics, com el pa i l'aigua, normalment es col·loquen al fons del supermercat, per tal que recorris tot el local i puguis veure algun altre producte que et pugui interessar

L'ús de la llum per atraure el consumidor, hi haurà zones més il·luminades i altres de menys, segons el producte que vulguin promocionar o "ocultar"

Finalment, acabes sortint del supermercat amb molts més productes dels desitjats i amb una despesa extra que no comptaves. Però, compte, la línia de caixa és la més perillosa perquè allà hi col·loquen articles de regal, llaminadures i xocolatines, piles... I normalment, ho posen a un preu una mica més elevat que a la seva secció original. Així doncs, ara ja saps els trucs que utilitzen i com fer una compra responsable per arribar bé a final de mes.