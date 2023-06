Córrer està de moda. Només cal donar una ullada als carrers de la ciutat al capvespre o durant el cap de setmana per corroborar-lo. Si tu també vols seguir la moda de ser runner, però et fa una miqueta de por perquè mai no has estat un gran corredor o corredora, no desesperis. Avui et donarem tres senzills consells perquè començar a córrer no et resulti complicat.

Tres consells imprescindibles per començar a córrer

A part de la motivació, la roba i el calçat adequat, hi ha altres elements fonamentals perquè et converteixis en un corredor iniciat, però amb èxit assegurat.

1.Comença a córrer a poc a poc

A poc a poc i bona lletra, aquesta dita serveix per a tots els àmbits de la vida, perquè anar de pressa, córrer com un pollastre sense cap i no arribar enlloc, no serveix de res. El més important és marcar-se un objectiu i assolir-lo, però a poc a poc i amb bona lletra. Si posem una data amb un objectiu marcat, serà el primer pas per aconseguir-ho. Però hem de tenir molt clar que la data pel compliment de l'objectiu ha de ser realista segons el nostre context.

Runners principiants

El cos s'ha d'anar acostumant a la nova rutina i necessita un temps per fer-ho. Si comences corrent molt de pressa el teu cos se'n ressentirà i és probable que abandonis al cap de pocs dies. Així que comença amb curses curtes i lentes.

No t'obsessionis amb la velocitat ni amb els quilòmetres, ja hi haurà temps per anar millorant. Al principi és millor que comencis amb sessions de carreres curtes. Quan et cansis, no et paris de cop. El millor és que continuïs caminant a pas lleuger fins que et recuperis i així no baixes el teu ritme però sí les pulsacions, per tal de poder fer un pas més i fer una última carrera, per exemple.

Un bon sistema per començar a practicar és realitzar entrenaments on alternis dos minuts de carrera i dos minuts caminant. Al cap de poques setmanes ja podràs anar augmentant a 3, 4 i 5 minuts.

2.Descansa entre sessió i sessió

Encara que comencis amb moltes ganes no cal que surtis a córrer cada dia. Deixa que el teu cos descansi correctament entre una sessió i una altra. Amb tres dies per setmana n'hi ha prou. Així donaràs temps als teus músculs a recuperar-se i no se'n ressentiran tant.

3.Controla la superfície sobre la qual correràs

Al principi tria llocs còmodes on no trobis gaire gent, per tal de poder anar més al teu ritme sense haver d'esquivar a ningú. També has de trobar superfícies que siguin planes i que no suposin un gran esforç amb pujades o baixades, per exemple, ja que ens podríem lesionar. Més endavant ja tindrem temps de córrer per la sorra de la platja o la muntanya. Si tens a prop una pista d'atletisme pública pot ser el lloc perfecte per iniciar-te a l'art de córrer. Si no és el teu cas, també et serveix un parc o qualsevol carrer ample i sense gaire trànsit de gent. Si el temps no acompanya, també pots començar a córrer en una cinta.