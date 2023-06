L’estiu ja és aquí i l’exposició de les persones al sol augmenta. Tot i que la llum solar té molts beneficis, ja que ajuda a augmentar els nivells de vitamina D i serotonina, i redueix el risc de diabetis i certs tipus de càncer, també pot suposar grans perills per a la salut si no s’utilitza la protecció solar adequada i si s’abusa de la dosi de radiació ultraviolada. No prendre precaucions respecte al sol pot comportar cremades greus i el risc de patir càncer de pell al llarg de la nostra vida.

La clau és evitar la sobreexposició al sol per no cremar-nos. La manera més segura de fer-ho és utilitzar un protector solar que sigui adequat per a la nostra pell i evitar les exposicions solars directes entre les 12 i les 16 hores.

La millor prevenció: protector solar

Per disfrutar del sol i dels seus beneficis és important utilitzar les cremes solars adequades per al tipus de pell de cada persona, tant en forma d’esprais com en locions, gels o ceres. S’ha de tenir en compte el fotoprotector solar (FPS), que mesura l’eficiència d’un protector solar per frenar els raigs ultraviolats UVA i UVB. Independentment del to de pell, és recomanable utilitzar protecció d’almenys FPS 30. Tot i així, és recomanable:

Per a tons de pell foscos: el màxim FPS que pot oferir la mateixa pell humana amb la seva pigmentació és aproximadament de FPS 13, de manera que s’aconsella utilitzar un FPS 30 com a mínim i 50 si se estarà a l’aire lliure més d’una hora.

Per a tons de pell clars: les persones de cutis pàl·lid han d’utilitzar crema solar diàriament, ja que es cremen més ràpidament, i n’haurien d’utilitzar una de FPS 50.

Els protectors solars s’han d’aplicar abans i després de l’exposició solar. Es recomana cinc minuts abans (per al cas de filtres físics) i mitja hora (filtres químics) i de manera repetida cada dos hores i immediatament després de sortir de l’aigua.