Kenzy i Aria, l'altra parella espanyola que participa a la semifinal d'Eurovisió a més de Nebulossa

Aquest dijous 9 de maig, dues parelles espanyoles trepitjaran l'escenari d'Eurovisió a la segona semifinal del famós festival de la cançó. No només hi seran Mery Bas i Mark Dasousa, els components del duet valencià Nebulossa (casats i pares de dos fills) que representen Espanya, sinó que el grup de 'fuscksia rock' Megara també intentarà fer-se un lloc per a la final de dissabte.

Encara que competeixin sota la bandera de San Marino, són madrilenys i compten amb una parella consolidada a les seves files: la cantant i dissenyadora Kenzy Loevett, de les més cridaneres amb la seva estètica rosa i futurista, i la ballarina i actriu Aria Bedmar, protagonista de la sèrie de La 1 de TVE 'Operación Barrio Inglés'.

Loevett i Bedmar, ambdues almerienques i casades el 2019 encara que porten 14 anys de relació, provaran sort amb una cançó que defineix molt bé aquesta banda de metall alternatiu, '11:11', un tema de rock en castellà que inclou algunes estrofes a italià i anglès i que permet lluir-se la vocalista de la banda.

Cambres al Benidorm Fest

Bedmar, directora artística de l'actuació de Megara a Eurovisió, apareix al videoclip oficial de la cançó (al costat de l'actor d''Al salir de clase' Daniel Huarte) i la veurem també a l'escenari acompanyant la seva parella i Kenzy, Rober, Kat i Vitti, els altres integrants del grup. L'acompanya com a ballarina del número musical Emma Fernández.

No és la primera vegada que la formació musical intenta participar a Eurovisió. Ja ho van fer l'any passat, arribant a la final del Benidorm Fest amb 'Arcadia', on van quedar en quarta posició darrere de Blanca Paloma, Vicco i Agoney.

Aquest any també es van presentar a la preselecció espanyola, però no van passar el tall i van acabar recalant a 'Una voce per San Marino', l'equivalent al Benidorm Fest. El seu triomf va donar un bitllet a Malmö, la ciutat sueca on se celebra aquest any Eurovisió.

A l'audiència de TVE potser li sona la cara de Bedmar, una de les dues ballarines que participa en la coreografia de Megara a Eurovisió. I no només per protagonitzar la sèrie 'Operación Barrio Inglés', on comparteix cartell amb Rubén Cortada i Peter Vives.

També ha aparegut en populars ficcions de la cadena com 'Acacias 38' o 'La Caza: Monteperdido'. A més, ha protagonitzat l'última pel·lícula de terror del director Paco Plaza, 'Hermana Muerte'.

L'audiència espanyola pot votar

Encara que Nebulossa, els representants espanyols a Eurovisió, actuen aquest dijous a la segona semifinal, ja tenen un lloc assegurat a la final de dissabte. És l'avantatge que dona a Espanya pertànyer al grup de països del 'Big Five' juntament amb Itàlia, la Gran Bretanya, França i Alemanya, els que més aporten econòmicament a la Unió Europea de Radiodifusió (UER).

Megara, en canvi, sí que ha de competir per guanyar-se un lloc per a dissabte. Aquest dijous, només es classificaran 10 països. El grup compta amb l'avantatge que aquesta segona semifinal pot votar el públic espanyol, que ja coneix la seva trajectòria gràcies al Benidorm Fest 2023.