De segur que ja tens els radiadors en funcionament des de fa almenys un parell de mesos. Abans de posar-los en marxa, després de l'estiu i el període de calor, que cada vegada s'allarga més, acabant amb les estacions anuals, segur que vas purgar-los per aconseguir un perfecte funcionament. Però, vas pensar en la brutícia que hi pot quedar darrere? Si no la treus correctament, el teu radiador pot no escalfar de la forma més eficient possible. T'expliquem com fe-rho!

La neteja del radiador ens exigirà molt poc temps i així és com podràs fer-la En primer lloc, hauràs de protegir el terra amb draps vells o paper de diari. D'aquesta manera la pols que acumulin caurà sobre això i resultarà més fàcil recollir-la. Agafa una baieta o un plomall per passar-lo per la seva superfície. És important prestar atenció a la part del darrere. Empra un raspall especial, amb una certa mida, que ens permeti arribar als buits més complicats. Una altra opció per retirar tota la pols acumulada darrere dels radiadors és utilitzar un assecador. Dispara aire calent perquè la pols caigui cap a terra, on estaran col·locats els draps. Per deslliurar-nos de la pols durant un bon temps i acabar amb tota aquesta brutícia que s'incrusta al radiador també pots fer servir vapor. Tens la possibilitat de recórrer a una "vaporeta" de pressió. Així podràs acabar amb totes les taques que hi hagi d'aigua i pols. Els radiadors fabricats amb ferro colat caldrà netejar-los amb més freqüència, ja que l'acumulació de pols fa que la calor no s'emeti amb la mateixa intensitat. L'aconsellable és ajudar-se d'una aspiradora que tingui força potència i un filtre estret que ens permeti arribar als racons més complicats. Cal netejar, també, la part de baix, que serà on pot anar caient la brutícia.