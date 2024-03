Els millors consells per acabar amb la roba arrugada

Fer les tasques de casa pot arribar a ser molt pesat. A més, sempre hi ha certes tasques que costen més que altres, com per exemple, planxar. Aquesta tasca domèstica sol ser odiada per la majoria i és que has de tenir bona mà per a fer-ho bé, sense cremar la roba i sense que et quedin arrugues. A més, a l'hivern encara, però a l'estiu... Quina calor al costat de la planxa. Però, pots deixar de banda aquesta tasca? No, és imprescindible si vols anar mitjanament bé. En aquest article descobriràs com fer que la teva roba quedi menys arrugada i els millors consells per estalviar temps a l'hora de planxar.

Com eliminar arrugues abans de planxar

Treure la roba de la rentadora: deixar la roba durant hores dins de la rentadora és la pitjor idea del món. Si el que es vol és acabar ràpidament amb la planxa, cal estendre la roba des que s'acaba el programa de rentatge.

deixar la roba durant hores dins de la rentadora és la pitjor idea del món. Si el que es vol és acabar ràpidament amb la planxa, Estendre de forma correcta: cal sacsejar la roba abans d'estendre-la i, per descomptat, penjar-la ben estirada. La roba fosca és millor posar-la a l'ombra i capgirar-la perquè el sol no faci malbé els colors. Pel que fa a les pinces, és millor col·locar-les a les costures perquè es noti menys la marca. I les camises? Millor en penjadors.

Materials apropiats: invertir en una bona planxa és fonamental perquè el vapor és el millor aliat a l'hora d'afrontar aquesta tasca domèstica. Una bona taula de planxar també és necessària i, per descomptat, no hi pot faltar l'aigua per a la planxa i un producte que faciliti l'eliminació de les arrugues.

Com planxar bé la roba?

Es planxa per una banda i s'arruga per l'altra. L'ideal a l'hora de planxar la roba és començar pel coll de les camises, seguir pels punys i continuar amb les mànigues. A continuació, es passa la planxa per la zona de botons, pitera i esquena. Només acabar de planxar la camisa, cal penjar-la en un penjador.

L'ideal a l'hora de planxar la roba és A continuació, es passa la planxa per Només acabar de planxar la camisa, cal penjar-la en un penjador. La roba de color no es planxa igual que la blanca. Per evitar que quedin brillantors a les camises o als pantalons foscos, és millor capgirar-los i planxar-los del revés.

Per evitar que quedin brillantors a les camises o als pantalons foscos, és millor capgirar-los i Si la roba és delicada, es recomana posar un drap o mocador entre la peça i la planxa. D'aquesta manera, s'evita que es pugui deteriorar.

Truc de tintoreria

Folrar la taula del planxat amb paper d'alumini és el truc que s'ha fet viral a les xarxes socials. Les influencers asseguren que l'alumini ajuda a distribuir i conservar millor la calor mentre es planxa la bugada.