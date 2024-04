Vols que la rentadora es converteixi en assecadora?

La rentadora té un munt de programes; molts d'ells, sovint no els utilitzem i, poden ser la solució que tant estàvem esperant. A vegades la roba ens pot sortir molt molla, xopa; d'altres, podem gastar molta electricitat i aigua i, en altres casos, les taques poden no sortir en el rentatge. Per a cadascun d'aquests problemes hi ha una solució. Conèixer els botons de la nostra rentadora ens pot ajudar moltíssim. Tot i que, a vegades necessitem trucs extra per aconseguir els resultats desitjats. En aquest article, us explicarem com fer que la vostra rentadora faci la funció d'assecadora i, només, necessitareu una tovallola; preneu nota!

Tot i que els aparells més moderns ja compten amb programes d'assecatge integrats, una gran majoria no disposen d'aquesta opció, per la qual cosa es necessita una assecadora o estendre les peces perquè perdin humitat.

Optimitza el rentatge / OSCARDIMALVA/SHUTTERSTOCK

El truc de l'assecatge de roba a la rentadora: només amb una tovallola

Per dur a terme aquest mètode només cal inserir una tovallola que recobreixi el tambor per dins. Un cop col·locada, s'introdueix la roba i se centrifuga a màxima potència, cosa que donarà lloc a absorbir gran part de l'aigua. Així doncs, si bé és cert que les peces de roba no sortiran completament eixutes, només presentaran una mica d'humitat en el seu teixit, per la qual cosa acabar d'assecar-les resultarà molt més fàcil.

Aquest procés no només es traduirà en un estalvi considerable de temps, sinó que també requerirà menys consum d'energia i diners que per altres vies.