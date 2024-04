El motiu pel qual la gent està ficant paper higiènic a la cafetera: «El cafè surt molt més bo»

D’un temps ençà hi ha moltes persones que estan ficant paper higiènic a l’interior de la cafetera italiana. El motiu? Que «el cafè surt molt més bo», prometen. I, de fet, aquest és un truc que s’està fent més viral que el que proposa fer servir llet en lloc d’aigua a la cafetera, un truc que els experts no recomanaven en absolut, ja que aquest aparell està dissenyada únicament per a l’aigua.

Però, com s’ha de fer el cafè a la cafetera italiana? Doncs els següents passos ens ajudaran a disfrutar d’una de les begudes més apreciades al món i oblidar-nos d’aquest líquid marró que aconseguim habitualment i que no ens aporta gaire cosa més que cafeïna:

Fer servir una cafetera italiana, també anomenada ‘moka’, amb què aconseguirem cafè pel vapor d’aigua. Aquest invent del segle XX està format per dos cossos que s’enrosquen.

Omple d’aigua la part inferior de la cafetera fins a la vàlvula de seguretat. És important encertar amb la mesura. Pots fer servir l’aigua de l’aixeta o embotellada, en funció dels gustos i de la qualitat i composició de la primera.

Col·loca el filtre i llança-hi a sobre el cafè molt suaument, sense aixafar-lo, i igualant-lo per dalt. Evidentment, del tipus i la qualitat del cafè en dependrà el resultat, tot i que un cop més aquests aspectes dependran del nostre paladar. A més de comprar el cafè molt, hem de saber que el podem moldre a casa. Així podrem comprovar que la mida del molt influirà també en el gust final. Per a aquest pas necessitarem un molinet, manual o elèctric.

Enrosca les dues peces de la cafetera i deixa’n aixecada la tapa.

Posa la cafetera al foc, sense arribar al màxim. Quan el cafè estigui a punt de començar a pujar per l’efecte del vapor d’aigua, reduïm una mica el foc i quan comenci a bullir, abaixem la tapa i reduïm de nou una mica més la força del foc. Al sostenir el ritme de l’escalfament del cafè, l’aigua estarà més temps en contacte amb el gra molt.

Quan comenci a sortir vapor de la cafetera italiana ja es pot apagar el foc, i s’ha d’esperar que tot el cafè acabi de pujar abans de retirar-la.

Per acabar, s’ha d’aixecar la tapa i remoure el cafè perquè el resultat sigui més homogeni.

El millor és servir-lo acabat de fer i no guardar-lo per a més tard.

També és recomanable rentar la cafetera només amb aigua calenta, sense fregalls i mirant d’evitar el sabó. Deixa que s’eixugui completament abans de tornar a enroscar-la per guardar-la.

Rentar

I quan rentis la cafetera italiana és molt important que s’eixugui del tot. Així que un truc molt bo és introduir una mica de paper higiènic a l’interior del dipòsit d’aigua de la cafetera, que s'encarregarà d’absorbir tota la humitat que hi hagi quedat. D’aquesta manera no apareixeran els temuts puntets negres que solen aparèixer en el dipòsit i que l’únic que fan és espatllar el gust del cafè, per la qual cosa el cafè sortirà molt més bo.