Busques casal d'estiu? 6 opcions educatives de la Catalunya central que potser no coneixies

A mesura que s'acosta l'últim dia d'escola, les famílies comencen a planificar les vacances d'estiu dels més petits. Amb els nens i nenes a punt de gaudir de dos mesos i mig de descans ben merescut, les opcions d'activitats estiuenques són el centre d'interès. Amb la varietat d'opcions disponibles, les famílies poden estar segures que hi ha alguna cosa per a tots els gustos i interessos. L'estiu a la Catalunya central promet ser una època emocionant plena de diversió, amistats i noves experiències per als més petits.

Friends

A Friends Idiomes, s'ofereixen tallers d’activitats variades en anglès per a infants, que inclouen treballs manuals, experimentació, jocs i cançons. Les activitats del Casal Little Friends estan dissenyades exclusivament en anglès i estan destinades a infants d’entre 1 i 8 anys. I el casal English Odyssey enfocat per a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, de l’1 al 26 de juliol. Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Friends ofereix un casal pels més petits / Friends

El Taller del Bosc

El Taller del Bosc, a Manresa, és un espai de creativitat. Durant el casal d'estiu ofereixen activitats artístiques úniques per a cada setmana que es combinen amb jocs cooperatius. El casal estarà disponible del 25 de juny al 2 de setembre i del 3 al 6 de setembre per a nens i nenes a partir de 5 anys. Per més informació consulteu aquest enllaç.

Taller del bosc

Madison

A Madison Idiomes imparteixen cursos intensius d'estiu en diversos idiomes com anglès, francès, italià, alemany, japonès, xinès, coreà, especialment dirigits a nous estudiants a partir de 10 anys. L'objectiu dels cursos d'idiomes d'estiu de Madison Idiomes és el de reforçar coneixements prèviament adquirits o bé realitzar una immersió lingüística en un nou idioma/nivell. També és possible fer la preparació de l'examen First Certificate o Advanced. Més informació en aquest enllaç.

Posa't al dia en idiomes amb Madison / Madison

Eco7

A Eco7 acosten l'idioma a partir de la immersió lingüística 100% en l'idioma, creant hàbits, aprenent a través de les cançons, els jocs i treballs manuals. El casal d'estiu en anglès està destinat als nens i nenes d'entre 3 i 9 anys. Els més petits podran gaudir de l'experiència del 25 de juny al 26 de juliol. Eco 7 també ofereix classes de repàs durant l'estiu. Per més informació consulteu aquest enllaç.

A Eco7 trobaràs un tracte pròxim i personalitzat / Eco7

D’Art

A d'Art podran gaudir de la pintura, del dibuix i diverses formes artístiques en el jardí de l'Escola D'Art Guimerà. Cada setmana hi haurà un eix temàtic que conduirà les diverses activitats proposades. Alhora, també es duran a terme jocs i treballs manuals des d'una perspectiva més lúdica. Els destinataris són aquells nens i adolescents d'entre 4 i 14 anys. Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Casal d'estiu d'Art / 102722495

Colònies Urbanes i Esportives

Amb les Colònies Urbanes, programades de l’1 de juliol al 2 d’agost i del 2 al 6 de setembre, els nens nascuts entre el 2012 i el 2020 tenen l'oportunitat de viure una experiència plena de diversió i aprenentatge. Amb jocs, tallers, gimcanes, circ, música i activitats a la piscina, els més petits poden explorar, aprendre i crear records inoblidables.

Per als adolescents nascuts entre el 2008 i el 2014, les Colònies Esportives són la proposta perfecta. Des de l’1 de juliol fins al 2 d’agost, aquest casal d’estiu esportiu ofereix una combinació emocionant d’activitats a instal·lacions de primer nivell i en entorns naturals. És una oportunitat única per a nois i noies de desenvolupar habilitats esportives, fomentar l’esperit d’equip i gaudir de l’aventura al màxim. Per més informació consulteu aquest enllaç.