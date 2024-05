Sabies que menjar vieires és molt saludable?

Les vieires són del marisc més consumit a Galícia. Tot i que, aquest consum s'ha estès arreu d'Espanya. El seu sabor i beneficis per a la salut han fet que es converteixi en un producte principal a moltes llars i celebracions. En aquest article descobriràs tots els beneficis que té el seu consum.

Se'ls considera com un dels mariscs més saludables gràcies, sobretot, a la bona proporció de proteïnes i al baix contingut de greixos, a part de ser rics en vitamines i minerals.

La vieira és un aliment que per cada 100 grams conté 15 grams de proteïnes, 3 grams de carbohidrats, 3 grams de sucre i no té greix. En total, aquests 100 grams poden significar un total de prop de 80 calories. Entre els seus nutrients hi ha les vitamines A, B3, B9 i B12. A més, és rica en minerals, dels quals destaquen el seleni, el fòsfor, el zinc i el potassi.

Propietats de la vieira

Millora la salut del cor

Les vieires són riques en àcids grassos omega-3, greixos saludables que poden equilibrar els nivells de colesterol i reduir el risc de patir malalties cardíaques. L'alt contingut de magnesi també pot contribuir a la salut del cor.

Altres investigacions han assenyalat que els àcids grassos de les vieires poden millorar el flux sanguini i reduir els coàguls que provoquen un vessament cerebral.

Les vieires les pots cuinar de diverses maneres / nuraghies

Mantenir el pes

El seu poder saciant permet sentir-se ple durant més temps, cosa que, en última instància, redueix la ingesta de calories. A més, la vieira conté taurina i glicina, aminoàcids que, segons les investigacions, prevenen l'augment del pes i l'obesitat.

Facilita la recuperació física

El magnesi que contenen les vieires pot reduir les rampes musculars, reparar el teixit i augmentar la força muscular. Cosa que és molt important per a les persones que fan esforços físics de certa intensitat i, molt especialment, per als esportistes.

Ajuda a enfortir els ossos

Les vieires ofereixen diversos nutrients que són importants per mantenir la salut dels ossos. Entre ells, trobem calci, seleni i magnesi, tots fonamentals per mantenir el nostre sistema ossi en situació òptima.