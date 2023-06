Tots sabem quins són els principals motius que provoquen colesterol 'dolent' alt: menjars poc saludables, no fer esport i, en general, un estil de vida sedentari. A partir de certa edat, tots aquests factors s'incrementen, especialment si, a més, tenim factors genètics que augmentin les probabilitats.

Sigui quina sigui la raó per la qual ens han diagnosticat colesterol alt, és una patologia perillosa que pot derivar en malalties cardiovasculars com ara angines o atacs de cor. Per això, els metges s'esforcen sistemàticament a inculcar els seus pacients bons hàbits i pràctiques per reduir el colesterol 'dolent' o LDL.

Entre totes les receptes que fins ara s'han plantejat per disminuir els nivells de colesterol, n'hi ha una que porta un ingredient que està a l'abast de tothom i es troba a totes les cuines: l'oli d'oliva.

Oli d'oliva per reduir el colesterol

L'oli d'oliva és un ingredient clau de la dieta mediterrània que està compost fonamentalment per àcid oleic (àcid gras monoinsaturat): un element que ajuda a baixar el colesterol LDL i ajuda a augmentar el colesterol HDL. Entre altres beneficis, la incorporació de l'oli d'oliva de bona qualitat ajuda a reduir la pressió arterial, la tendència a formar trombes a la sang o l'oxidació.

La capacitat de l'oli d'oliva per prevenir malalties coronàries ha estat demostrada per 'l'Agència americana per a l'alimentació i els fàrmacs'.

Segons aquesta institució, dues cullerades diàries d'oli d'oliva (l'equivalent a 30 ml) ajuden a mantenir a ratlla els nivells del colesterol dolent (LDL) i augmenten els del colesterol bo.

Tots els olis d'oliva redueixen el colesterol?

Podem distingir tres tipus d'oli d'oliva: l'oli d'oliva a seques, el verge i el verge extra. Els dos últims es diferencien de l'oli d'oliva comú en el procés de refinació: l'oli d'oliva verge i verge extra es processen sense manipulació tèrmica, la qual cosa provoca que, a més dels greixos intrínsecs a la seva composició, conservin la vitamina E, carotens, antioxidants i altres compostos fenòlics que són beneficiosos per a la salut cardiovascular.

Els olis que no porten l'etiqueta de "verge" o "verge extra" continuen sent saludables i recomanables per reduir el colesterol, però no contenen tantes propietats beneficioses com els que sí que van acompanyats d'aquest distintiu.