El desenvolupament personal no s'aconsegueix només transmetent coneixements i donant educació durant la infància i l'adolescència. La salut també és transcendental en aquesta època de la vida. I dins seu, el son juga un factor clau i és tan important com l'alimentació i l'exercici.

Segons assenyalen els especialistes de la Societat Espanyola de Medicina General, en els darrers anys, els adolescents i la societat han instaurat una cultura en què es deteriora el son i la seva qualitat.

Estem generant un preocupant deute amb el son

Se sacrifiquen hores de son a favor de disposar de més temps per a l'oci o per al treball/estudi, cosa que està generant un deute amb el son, de manera que això suposa un deteriorament per a la salut. Però aquesta manca d'hores de son és especialment preocupant entre els adolescents, que segons els experts en medicina general estan dormint menys hores de les que els hi pertoca que són entre 8 o 10 segons la seva edat.

A conseqüència d'això, la seva salut i vida diària s'està veient greument alterada en tres àmbits:

L'emocional perquè provoca un augment de la irritabilitat, a més d'incrementar les idees de suïcidi La socialització que es veu alterada per aquesta falta de son i això provoca, entre d'altres: dificultats per relacionar-se, alteracions del comportament, agressivitat, conductes desajustades, consums de substàncies... Rendiment cognitiu, sobre el qual els especialistes no tenen dubtes que també se'n veu afectat, i es manifesta, per una banda, en problemes d'atenció i memòria, dificultats per fatiga, rendiment deficient, fracàs escolar... i també en problemes de salut com ansietat, depressió, diabetis o més risc d'obesitat

És una funció vital

Davant aquest panorama que acabem de descriure, els experts insisteixen en la necessitat de recordar a la societat la importància de protegir el descans dels adolescents, tant en la durada com en la qualitat del son. Tal com ens ha explicat la doctora Odile Romero, coordinadora de l'Aliança pel Somni, Cap clínic de Neurofisiologia i coordinadora de la Unitat del Somni de l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital Quirónsalud de Barcelona, i membre de la Societat Espanyola del Somni (SES):

“El somni és necessari per viure i tenir un bon estat de salut. Es tracta d'una funció vital per reposar l'energia que hem consumit al llarg del dia, netejar el nostre organisme i aconseguir tenir l'energia per poder fer totes les coses que hem de fer l'endemà i sentir-nos bé”.

Més de la meitat dels adolescents espanyols no dorm el nombre d'hores recomanades per a la seva edat i l'ús de pantalles és determinant en la manca de son dels adolescents

El darrer estudi realitzat per la Fundació Gasol, estudi PASOS, revela que pràcticament la meitat de la població infantil i adolescent d'Espanya (12-16 anys) no compleix amb la recomanació d'hores de son. I el que resulta més preocupant és que aquesta manca d'hores de descans passa cada dia de la setmana, tant si l'endemà han d'acudir a col·legis i instituts, com durant els caps de setmana.

L'Estudi PASOS també reflecteix l'augment exponencial de la presència de les pantalles a la vida diària de nens i adolescents.

Segons els resultats, 6 de cada 10 menors superen les 2 hores recomanades d'ús de pantalles entre setmana, mentre que 8 de cada 10 menors superen la recomanació el cap de setmana consumint més de 5 hores al dia. Aquest ús excessiu de les pantalles està alterant els cicles de son i vigília al menor, fins al punt que més de la meitat (56,8%) dels adolescents no compleix les hores de son recomanables.

Una qüestió que està afectant la seva salut psicològica i física, ja que el seu estat d'ànim és més irascible i el nivell d'energia és més baix per poder fer esport a causa dels nivells de fatiga física i mental. Com explica la doctora Romero:

“L'augment de l'ús de les pantalles i la llum blava fa que s'enganyi al cervell i que aquest pensi que encara és de dia, per la qual cosa fa que s'inhibeixi la producció de melatonina i això dificulta l'inici del son i provoca problemes a l'hora de conciliar el descans”. “Per això, és fonamental conscienciar els nostres adolescents sobretot de no fer servir dispositius mòbils en les hores prèvies a l'hora de dormir perquè produeixen una hiperactivació cerebral que afecta negativament la quantitat i qualitat del son”, conclou.

Com aconseguir que els nostres adolescents entenguin que el somni és necessari?

Doncs els especialistes ofereixen algunes claus:

Conscienciar-los de l'ús dels dispositius . Han d'aprendre com i quan fer-los servir

. Han d'aprendre com i quan fer-los servir Que entenguin que és fonamental mantenir una hora fixa de ficar-se al llit

Eliminar distraccions de l'habitació

Que coneguin quins són els símptomes de l'insomni o la importància de consultar un especialista com més aviat millor, abans de buscar informació a Internet o consumir qualsevol tipus de substància

Com explica Miguel Ángel Lacueva, president de l'associació de pacients Asenarco:

“Davant els primers símptomes, és important consultar el vostre metge d'atenció primària perquè pugui valorar el vostre cas abans que el problema s'agreugi i tingui més conseqüències. Un trastorn del son tractat a temps evita que afecti les relacions socials o el vostre dia a dia”.