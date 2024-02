Tenir un cos bonic, sol ser un fet molt important, i més quan pensem en l'estiu. Començar-se a preparar per a la temporada és un repte per a molts que comença ara. Esperar un mes abans de l'estiu per preparar el cos desitjat no és gens recomanable. Tot i que, la dieta que us explicarem avui aquí, tampoc ho és gaire, si no la fas amb unes pautes ben marcades. Coneixes la dieta líquida? Aquest tipus de dieta serveix per aprimar-se, ja que conté molt poques calories. Gràcies a aquesta dieta podràs perdre pes ràpid, però compte, perquè en ser una dieta tan baixa en calories, pot ser que no et proporcioni els nutrients necessaris per al teu organisme. Així doncs, el més recomanable és fer-la de curta durada i sempre sota supervisió mèdica. A continuació, podràs veure un exemple d'aquesta dieta i les recomanacions a l'hora de fer-la: pren nota!

Exemple de dieta líquida per aprimar-se A continuació us proporcionem un exemple bàsic d'una dieta líquida per aprimar-vos. Recordeu que aquest és només un exemple i que les necessitats individuals poden variar: Esmorzar: Un batut de proteïnes a base de proteïna en pols, aigua, gel i potser una petita porció de fruita com maduixes o plàtan. Te verd o cafè sense sucre (pots afegir llet desnatada o beguda vegetal si ho prefereixes). A mig matí: Brou de verdures baix en sodi o brou de pollastre. Suc de verdures fresc, preferiblement fet a casa per evitar l'excés de sucres i conservants. Dinar: Un altre batut de proteïnes, potser amb espinacs i cogombre afegits per a més nutrients. Infusió o aigua. Berenar: Te d'herbes sense cafeïna. Un petit suc de fruites naturals, sense sucres afegits. Sopar: Brou de verdures o de pollastre. Batut a base de iogurt grec baix en greix, aigua, gel i baies. Begudes: Aigua, aigua amb llimona, infusions i brous són essencials per mantenir-se hidratat. Aquesta és la dieta que t'ajudarà a disminuir el risc de patir malalties cardiovasculars Consideracions a tenir en compte a la dieta líquida Si et planteges seguir una dieta líquida has de tenir en compte diversos aspectes com ara el temps màxim que és aconsellable seguir aquest règim i les conseqüències que pot tenir per al teu organisme. Durada: Aquesta dieta no s'ha de seguir durant més d'uns quants dies sense la supervisió d'un professional de la salut.

Aquesta dieta sense la supervisió d'un professional de la salut. Nutrients : És probable que no estiguis obtenint tots els nutrients que el teu cos necessita, com ara fibra, greixos saludables i certes vitamines i minerals.

: És probable que com ara Efecte rebot: Quan tornis a la teva dieta normal, és probable que recuperis el pes perdut ràpidament si no fas la transició adequadament.

Quan tornis a la teva dieta normal, Salut general: Les dietes extremadament baixes en calories poden ser perilloses per a algunes persones, especialment aquelles amb certes condicions mèdiques. Menjar entre hores sense engreixar-te? És possible amb aquests aliments recomanats Si estàs considerant una dieta líquida per aprimar-te, és essencial que ho parlis amb un metge o nutricionista per assegurar-te que és adequada per a tu i rebre recomanacions adaptades a les teves necessitats individuals.