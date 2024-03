Els experts desaconsellen aquestes 4 begudes

L'alimentació canvia constantment. Malauradament, en comptes d'evolucionar, involucionem en aquest i en altres aspectes. Abans molt poca gent emmalaltia a conseqüència de l'alimentació, ara, cada vegada hi ha més persones que pateixen problemes lleus i greus de salut per culpa d'una mala alimentació. I a això, si li sumem els mites sobre alguns aliments... Per això, avui us portem un avís dels experts sobre 4 begudes que diuen ser saludables i realment, no ho són.

Això és el que sosté un corrent de nutricionistes, els qui avisen que caldria replantejar el que sabem i no ser curts de mires.

De vegades creiem que els sucs naturals, les begudes vegetals o el vi són begudes saludables. Si bé ho poden ser, un consum excessiu pot augmentar el risc de patir algunes malalties.

En aquest article, hem recopilat les begudes que als nutricionistes més els costa retirar de les dietes dels seus clients.

Les 4 begudes que has d'evitar consumir

El suc de taronja. Encara que la taronja sigui una fruita saludable, el gran problema del suc és que necessites dues o tres taronges per elaborar-lo i quedar-te saciat. Això es tradueix en l'entrada al vostre organisme d'elevades quantitats de sucre, sobretot si hi tireu sucre addicional. El vi. Es diu que els metges recomanen beure un got de vi al dia, però una copa de vi augmenta el risc de patir algunes malalties. D'aquesta manera, els metges i nutricionistes no en prohibeixen el consum, però ho limiten i demanen prudència. Els refrescos 'light'. Sabies que diversos estudis relacionen el consum de refrescos 'light' amb un augment dels danys a la microbiota intestinal? A més, fa que ens acostumem als sabors dolços, motiu pel qual moltes persones rebutgen la fruita o verdura. Begudes vegetals (només algunes). La llet no és una beguda imprescindible, encara que en contenir minerals com el calci, sí que és recomanable. Quan comprem begudes vegetals substitutives de la llet de vaca, hem de consumir aquelles que només porten aigua i vegetal (soja, arròs...), evitant sucres, edulcorants i olis vegetals.

El vi no és tan saludable com creus / stockking

I tu, consumeixes aquestes begudes amb regularitat? Estàs pensant a deixar de fer-ho ara que coneixes alguns dels seus desavantatges?