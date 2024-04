Els aliments que faran que tornis a ser feliç: adeu, ansietat i depressió

Cada vegada hi ha més evidències entre la relació directa que hi ha entre el nostre benestar físic i mental: mente sana in corpore sana. Els aliments ens nodreixen de propietats diverses. Cadascun d'ells, ens aporta una o diverses propietats per aconseguir que el nostre dia a dia sigui millor i que tinguem una vida plena i duradora. Igual que, els aliments saludables serveixen per cuidar el nostre cor, cervell o fetge, per exemple; també serveixen per fer que el nostre estat d'ànim sigui òptim. La regulació de l'estat d'ànim s'aconsegueix, en gran manera, gràcies a l'alimentació. Així doncs, a què esperes per menjar saludablement? T'expliquem quins són els millors aliments que has d'incorporar en la teva dieta si vols aconseguir una ment sana i feliç.

Quins són els aliments rics en magnesi i omega-3 que us faran estar més feliç

Aquests nutrients tenen un paper crucial en la producció de les hormones de la felicitat com la serotonina, la dopamina i les endorfines, que estan directament relacionades amb l'estat d'ànim i la sensació de benestar.

Plàtans

Aquest fruit és ric en triptòfan, un aminoàcid essencial que el cos utilitza per produir serotonina. Consumir plàtans de manera regular et pot ajudar a millorar l'estat d'ànim i reduir els sentiments d'ansietat i depressió.

Nous

Un altre aliment que no hi pot faltar. Les nous són una excel·lent opció, ja que són una gran font d'àcids grassos omega-3, que han demostrat tenir efectes positius per a la salut mental. Així mateix, estan relacionats amb la reducció del risc de depressió i ansietat, així com la millora de la funció cerebral en general.

Les nous poden ajudar-te a combatre l'ansietat i la depressió / stockking

Xocolata negra

Aquest aliment conté compostos com ara la teobromina i els flavonoides, que poden augmentar la producció d'endorfines i millorar l'estat d'ànim. No obstant això, l'has de consumir amb moderació i optar per opcions amb un alt contingut de cacau i baix contingut de sucre per obtenir els majors beneficis per a la salut.

Aquests són els nutrients que augmentaran la teva felicitat

A part d'aquests aliments, d'altres que s'han demostrat que influeixen positivament a l'estat d'ànim inclouen els productes lactis, rics en calci i vitamina D.

Llet : és una de les millors fonts d e calci i vitamina D

: és una de les millors fonts d Iogurt : és ric en calci i una font excel·lent de probiòtics, que poden tenir efectes positius en la salut intestinal i l'estat d'ànim.

: és ric en calci i que poden tenir efectes positius en la i l'estat d'ànim. Formatge : alguns tipus de formatge, com el formatge cheddar, el formatge suís i el formatge ricotta

: alguns tipus de formatge, com el formatge cheddar, el formatge suís i el formatge ricotta Llet de soja fortificada: per a aquells que són intolerants a la lactosa o segueixen una dieta vegana, la llet de soja fortificada amb calci i vitamina D pot ser una excel·lent alternativa làctia.

Incorporar aquests aliments a la dieta diària pot ser una estratègia efectiva per mantenir una salut mental òptima i gaudir d'una vida més feliç i satisfactòria.