«El tiempo del amor» s’incorpora demà al catàleg de Filmin

Filmin estrena aquest divendres al seu catàleg, en exclusiva a Espanya, El tiempo del amor, el melodrama signat per Katell Quillévéré (Reparar a los vivos) sobre una història d’amor singular als anys de la postguerra francesa. La pel·lícula, que es va presentar a la secció Cannes Première del Festival de Cannes, està protagonitzada per Vincent Lacoste (Las ilusiones perdidas), Anaïs Demoustier (Los consejos de Alice) i Morgan Bailey (The Eternal Road). «El punt de partida és la història real de la meva àvia», explica la directora, segons un comunicat de la plataforma catalana.

«Durant l’ocupació, la meva àvia va mantenir una relació amb un soldat alemany, del qual va quedar embarassada. Va ser mare soltera als 17 anys. Temps més tard, en una platja de Bretanya, va conèixer el meu avi. Ell, que era d’una classe social elevada, s’hi va casar tot i l’oposició dels seus pares, i va adoptar el fill» explica la cineasta. Però la història no s’acaba aquí, ja que la veritat sobre la paternitat no va ser desvetllada fins anys després: «Quan es va descobrir, la meva àvia ja tenia més de 80 anys i el meu avi havia mort» afegeix.

No obstant això, a la pel·lícula, els secrets i les mentides no són només cosa de la protagonista, Madeleine (Anaïs Moustier), sinó que també travessen François (Vincent Lacoste), que amaga un misteri que posarà en perill la relació. «A través del retrat d’aquesta peculiar història d’amor i de família, sens dubte avançada al seu temps, la pel·lícula posa el focus en els amors prohibits i en l’esperit de resistència en una França de la postguerra que seguia encotillada per les convencions socials» assenyala la plataforma.

La pel·lícula per tancar els ulls

També des de demà divendres es podrà veure a Filmin Samsara de Lois Patiño. La pel·lícula, que explora el cicle budista de mort i reencarnació, proposa, en un moment determinat del visionat, que l’espectador tanqui els ulls durant 15 minuts. «En aquest espai suspès en el temps se succeeixen diferents estímuls sonors i lumínics que construiran a la ment de l’espectador diferents imatges úniques i intransferibles» afirma la plataforma.