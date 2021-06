El Servei Meteorològic de Catalunya informa del pas d’una pertorbació per aquest dimecres. La part més activa es preveu al matí, quan s’esperen xàfecs dispersos de distribució irregular a qualsevol punt del territori, puntualment amb tempesta i calamarsa. En general, la precipitació serà d'intensitat entre feble i moderada, però localment forta a punts del sector central del litoral i prelitoral. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de Situació Meteorològica de Perill per intensitat de pluja.

A la tarda, el centre de baixes pressions s'allunyarà cap a França i les precipitacions s'aniran restringint al Pirineu, Prepirineu i comarques del nordest. En aquests sectors encara s'esperen xàfecs i tempestes disperses. A partir del vespre la precipitació minvarà en general i al final del dia el cel quedarà serè o poc ennuvolat arreu, tret de punts de l’oest i nord, on es mantindran algunes restes de núvols i on no es descarta encara algun ruixat.

La temperatura baixarà, i els valors mínims estaran entre 13 i 18 °C al litoral, al prelitoral i a Ponent, i entre 8 i 13 °C a la resta de Catalunya.

Bon temps el dijous

De cara dijous, dia de Sant Joan, la pertorbació haurà marxat del tot i predominarà l'ambient assolellat en general. Tot i això, creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que a partir del migdia deixaran alguns ruixats febles o localment moderats en aquests sectors. La temperatura pujarà arreu al centre del dia.

Els models a mitjà termini indiquen que divendres, dissabte i diumenge s'imposarà l'estabilitat meteorològica i farà sol en general, amb només alguns núvols d'evolució a punts de muntanya del terç nord. Malgrat això, dissabte i diumenge les nuvolades podran ser més desenvolupades i seran possibles alguns ruixats a l'extrem nord del Pirineu. La temperatura continuarà el seu ascens, i divendres ja es podrien superar el 30 °C a Ponent, a punts de la depressió Central i a la vall de l'Ebre. Dissabte i diumenge la temperatura encara pujarà més, i es podran superar localment els 35 °C a Ponent. Al litoral i al Pirineu en canvi, oscil·larà entre els 26 i 31 °C.