Un foc està cremant la fàbrica Lemmerz de Manresa i les flames han generat una gran columna de fum negre i espès que es veu des de bona part de la comarca i que desprèn olor de plàstic cremat. Segons han informat els Bombers, han rebut l'avís a les 18.45 h i s'hi han desplaçat vuit dotacions per aturar les flames i fins al moment se sap que ha afectat el sostre de la nau industrial i que no hi ha hagut afectats.