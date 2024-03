El Club del Subscriptor ofereix als seus socis entrades gratuïtes per veure Xiula amb la presentació del seu últim disc Babynova. Després d’haver voltat el món, pujat als cims, entrat dins el cos humà i descobert què és la MParentalitat, els Xiula volen viure l’aventura definitiva. Per fer-ho, entraran en un laboratori on, amb l’ajuda del públic, intentaran generar una nova forma de vida que pugui superar els reptes del món que ens ha tocat viure.

Espurnes de vida, noves cançons sobre els grans temes i les petites escletxes que ens ho desmunten tot! Diumenge 17 de març a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.