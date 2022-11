L'edició d'hivern del Rec.0 ja és aquí: del 9 al 12 de novembre el barri del Rec d'Igualada es transforma en un gran circuit urbà de moda, amb 52 espais convertits en pop-up stores de grans marques i dissenyadors emergents. Les propostes es vehicularan en diferents formats: pop-up stores els quatre dies del Rec, format pop-up day d’un sol dia i market, que acolliran accions preparades per les marques perquè el barri del Rec sigui una gran festa de la moda. L’eslògan "Quedem?" d'aquesta edició vol ser una crida a la diversió, a la festa, a la vida. En paral·lel a la gran oferta comercial, el Rec.0 és un experiment on es barreja la cultura, la moda, la creativitat, la gastronomia el patrimoni i la tradició: pop-up stores de moda, xerrades, visites guiades, mercat d'intercanvi de roba, concerts, debats, markets... Una barreja perfectament calculada però despreocupada, plural i diversa.

Com en anteriors edicions, dissenyadors emergents i alternatius conviuran amb grans marques consolidades de moda i esports que reivindiquen la presencialitat de la venda d’estocs. També es reedita l’espai dedicat a la moda sostenible i de proximitat, al Museu de la Pell, i el dissabte se celebrarà el 2n Mercat d’Intercanvi que va desbordar totes les previsions dels organitzadors en la seva primera edició. Una de les novetats més destacades d’aquesta edició és l’obertura del pop-up restaurant Somiatruites en una antiga casa d’horts del Rec, que completarà una gran oferta gastronòmica distribuïda al llarg de tot el recorregut. Rec.0 va néixer l'any 2009 a Igualada per donar a conèixer el barri del Rec, un enorme espai urbà amb un patrimoni arquitectònic industrial únic que es veia amenaçat pels plans urbanístics d'aleshores.

Després de 12 anys, Rec.0 s'ha consolidat com un festival de moda de referència on un centenar de marques de moda de tot tipus s’instal·len durant quatre dies en un entorn únic com són els locals de les velles fàbriques de pell del barri industrial. Aquesta edició d'hivern però, arriba amb un interrogant sota el braç: el barri segueix aturat en el temps i cada vegada es degrada més. Aquesta situació és preocupant i el Rec.0 ho vol posar de manifest. Edificis buits, carrers deixats i una normativa urbanística que no ajuda a posar fi a aquesta situació. De fet, una de les xerrades d'aquesta edició serà dedicada a aquest tema.

Grans marques

Grans marques com Adidas, Levi's, Textura o Munich es reivindiquen en els espais gens convencionals del Rec que els permeten testejar noves accions de retail amb la presencialitat total en la venda d'estocs. Les marques de l'edició d'hivern són molt diverses. Algunes de les noves marques destacades són la gran pop-up store dedicada íntegrament a la moda esportiva, amb Nike, Puma, New Balance i Jordan; la catalana Beatriz Furest amb disseny i producció local; la nostàlgica Ellesse que ara és tendència; el calçat de pell d'Ash, Mascaró i Pretty Ballerinas i els complements de Sita Nevado. Altres novetats són en la moda infantil, amb Canada House i l'espai Kave Home, amb mobiliari infantil. La sostenibilitat i el reciclatge va arribar per quedar-se i aquest any s'incorporen més marques: Thinking Mu, amb un procés de fabricació innovador i compromès; Iaios, marca catalana sense moda, gènere ni edats que únicament fabrica amb fil recuperat; Mikakus, el calçat fabricat 100% amb materials reciclats; la dissenyadora igualadina resident a Mèxic, Núria Morera, amb una col·lecció de bolsos fabricats amb pells antigues de més de 50 anys procedents de l'adoberia del seu pare, i la nova pop-up store de Motocard dedicada només a la moto, amb marques destacades d'aquest esport com Alpinestars o Dainese.

Hi ha moltes marques que produeixen localment repartides per tot el circuit, mentre que a la primera planta del Museu de la Pell es trobarà el + REC SOSTENIBLE amb dos espais: 080 Barcelona Fashion, format pels guanyadors del concurs Rec.0/080 Barcelona Fashion i que són The Artelier, Serendipity, Shuia Shuia i The Alfabet; i l'espai Moda Sostenible Emergent, amb més de 20 marques com Batech, Nuoo o la social Top Manta. Aquest espai es contempla també com un espai de debat i reflexió, per això s'habilita una part per a compartir converses entre els dissenyadors i públic i s'hi organitza un debat centrat en la moda inclusiva i sense gènere, on hi participaran dues de les marques presents a l’espai dissenyadors del Rec: I am Bold, de la dissenyadora Rosa Vilaseca, especialitzada en moda a partir de la talla 42 i Killing Weekend, les col·leccions sense gènere representats per Alba Medina. La taula també comptarà amb Marta Pontnou, estilista i assessora de moda, Estel Vilaseca, consultora i editora de moda i responsable de l’àrea de moda de LCI Barcelona. A l'espai + Rec Sostenible també hi haurà una exposició de dissenys creats per estudiants de 7 escoles de disseny de moda de Catalunya com BAU, ESDI, La Gaspar, Escola Garrotxa, EADI Moda, ESDAPC Campus Llotja i LCI Barcelona. I com sempre, fins arribar al centenar de marques que seran presents al Rec, a més de les que ja s'han mencionat, hi trobarem les col·leccions de Superdry, SKFK, Buff, Sita Murt, Pepe Jeans, Nice Things, Paloma Wool, Designers Society, Duuo, Miriam Ponsa, Txell Miras, Josep Abril, Antonio Miró, Crocs o Punto Blanco, entre d'altres. L’espai del Pop-up Day Estrella Damm també mostrarà noves propostes del món de la moda amb nous dissenyadors desconeguts pel públic ja que algunes són marques sorgides en pandèmia. En aquesta ocasió s'estrenaran les propostes de la dissenyadora Mar Ribaudí.

La moda infantil té un lloc destacat a l'edició d'hivern del Rec.0, amb el pati Petit Rec, ubicat en un hort al bell mig del circuit, on hi haurà la venda d'estocs de marques tan reconegudes com Yporqué, Micu Micu, Little Lia, 1+intheFamily, Picnik Barcelona, Tiny Cottons, Petit Oh, Bean's Barcelona, a més de les novetats ja esmentades del mobiliari i accessoris infantils de Kave Home o la roba per nens de totes les edats de Canada House. L'espai infantil comptarà amb un punt de restauració i s'hi celebraran tallers infantils el dissabte.