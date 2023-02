Unes 400 persones han assistit aquesta tarda a la concentració per una millora de les condicions laborals a la sanitat pública de l'Anoia. La concentració ha tingut lloc a la porta de l'Hospital Universitari d'Igualada, convocats per Personal en lluita, que en les darreres setmanes ha fet una campanya a través de xarxes per reclamar millors condicions.

La queixa és molt general sobre les mancances que asseguren que hi ha a l'hospital. Moltes de les queixes són perquè es reconeguin les feines que fan diferents professionals i, sobretot, perquè hi hagi millors condicions als llocs de treball. Entre els assistents hi havia treballadors del centre assistencial i ciutadans que han escoltat la crida. Una de les portaveus, Sílvia Martínez, infermera al centre des del 1998, ha estat l'encarregada de llegir un detallat document sobre les suposades mancances. La figura que ha concentrat les principals crítiques ha estat el gerent del centre, Ferran García. La protesta també han rebut el suport de personal que estava treballant, als quals no se'ls permetia sortir a les finestres i, els que ho han fet, han estat llargament aplaudits. Després de la concentració, els portaveus s'han reunit amb la direcció del centre, que havia reunit el Consell rector.