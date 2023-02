Igualada ha encarregat un estudi per millorar la seguretat i la mobilitat en els camins que els infants i els seus acompanyants fan per anar a l'escola. L'Ajuntament impulsa el projecte "Camins Escolars" que permetrà conèixer les especificitats dels llocs de pas dels infants quan entren o surten del seu centre educatiu. A partir de l'estudi s'analitzaran les intervencions a fer.

El govern ha encarregat a una empresa externa experta en mobilitat aquest estudi. Hi haurà diverses fases de treball i se centrarà primerament en sis escoles representatives, ubicades en diferents entorns i amb especificitats diverses i diferenciades. Posteriorment s’anirà ampliant l’estudi i afegint la resta de centres, segons ha explica Patrícia Illa, regidora d'Ensenyament. Illa ha destacat que es tracta d’un projecte participatiu que comptarà amb la implicació d’escoles, alumnes i famílies. Illa assegura que hi haurà un paper destacat per a "les AFA i també la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat d’Igualada que fa temps que treballen en els ODS a nivell de ciutat i són experts pel que fa a la mobilitat”.

Miquel Vives, regidor de Mobilitat, ha explicat que aquest estudi neix arran de l’aprovació del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible d’Igualada amb l’objectiu d’aconseguir que les rutes i entorns escolars siguin “més verds, sostenibles, segurs i que donin més autonomia a infants i joves alhora d’anar al seu centre escolar”. Alhora aquest estudi ha de permetre resoldre problemàtiques i planificar com han de ser els entorns escolars en un futur.

Vives ha destacat la transversalitat d’aquest projecte estructural de ciutat que comptarà amb la participació d’infants, famílies, professors, associacions de veïns i diversos departaments de l’Ajuntament com ara educació, mobilitat, comerç o seguretat.

El regidor responsable de mobilitat ha detallat que el projecte estarà dividit en cinc fases i finalitzarà amb una diagnosis i propostes per pacificar “no nomes als entorns escolars sinó tota la ciutat amb una mirada verda i amable”.