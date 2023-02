ERC Igualada assegura que Marc Castells (junts per Igualada) ha estat incapaç durant els 12 anys de govern de “captar i generar” inversions “importants” a la ciutat, ja que durant el seu mandat “tot i governar sempre el seu partit a la Generalitat en els darrers 12 anys no ha aconseguit inversions importants per Igualada”. Els republicans van rebre ahir l'atac de Junts per Igualada, que els retreien que bona part de l'obra de govern que queda reflectida en el pressupost del 2023 ja està feta o executant-se i es lamentaven que no s'hagués pensat en ampliar l'oferta educativa de formació professional de l'institut Milà i Fontanals, que no hi hagi partida per a la construcció d'un nou centre de salut que substitueix el CAP de l'estació i que no s'exoneri els empresaris de continuar pagant un sobrecost energètic. ERC manté que la inversió a la comarca és el doble de la mitjana del país.

Els responsables d’ERC apunten que “Marc Castells no ha teixit bones relacions i això ha perjudicat a Igualada” ja que “és imprescindible crear aliances, sumar i generar consensos” que, asseguren, “és el que fem des d’ERC Igualada: treballar amb el Govern de la Generalitat per aconseguir els millors pressupostos possibles per Igualada i l’Anoia, que això és el que la gent vol. Són uns bons pressupostos, històrics, per Igualada i tot i que Marc Castells no ho hagi aconseguit se n’ha d’alegrar per la resta d’igualadins”. I des d’ERC s'han ofert "a ajudar-lo a negociar amb el Govern per aconseguir noves inversions per Igualada” ja que “en els últims anys no n’ha aconseguit”. Des d’Esquerra també expliquen que “comptem amb el compromís i el treball d’Alba Vergés per aconseguir uns pressupostos que beneficiïn Igualada, independentment que el govern municipal estigui encapçalat per Marc Castells ja que uns bons pressupostos per Igualada són uns bons pressupostos per la gent i aquesta és la nostra prioritat”. 25 milions d’euros per l’hospital d’Igualada Des d’ERC Igualada apunten que “s’invertiran 25 milions d’euros a l’hospital d’Igualada, una xifra “històrica” i “molt necessària” que serviran per oferir un millor servei a la ciutadania, unes millors condicions a l’hospital i que augmentaran la qualitat del servei sanitari a Igualada i a la comarca. En aquest sentit els republicans apunten que “Alba Vergés va traslladar les diferents necessitats que té l’hospital al Conseller de Salut, Manel Balcells, i amb els 25 milions d’euros creiem que és un molt bon inici per millorar el centre hospitalari”. Entre les obre que sí que es contemplen, Vergés també ha destacat que és una inversió “històrica” i que “per fi” s’aconsegueixi iniciar el soterrament del pas a nivell de la via del tren malgrat que “durant els 12 anys del govern de Marc Castells no ha estat possible” i ara “sí que ho serà”. Alhora recalquen la importància de rebre 9 milions d’inversió en millores pel tren. L'altra inversió amb una gran quantitat de milions és el desdoblar de la C-15 en el tram Igualada i Capellades, que augmentarà la seguretat i la bona comunicació, així com els 8 milions aconseguit per desencallar la Ronda Sud i asseguren que “la diferència entre anunciar-ho i fer-ho és important”, en referència a Marc Castells, ja que “al 2017 va anunciar un auditori a Igualada i encara l’esperem. El que depèn de nosaltres, sí que passa”. Els republicans expliquen que el govern municipal no ha generat “ni un sol pis de lloguer assequible a Igualada durant els 12 anys que porten governant” mentre que la Generalitat en un sol any “en construirà 24 a Igualada”. La diferència, segons ERC, “és més que evident i parla per si sola”. Finalment des d’ERC expliquen que “mentre el govern de Marc Castells ha retallat la subvenció a la Mostra de teatre infantil i juvenil d’Igualada, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya hi ha destinat molts més recursos”.