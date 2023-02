Aigua de Rigat, companyia gestora del servei d’abastament d’aigua als municipis d’Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, La Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, ha implementat l’atenció en 15 idiomes i en llengua de signes per millorar l’atenció a les persones usuàries i adaptar-se a les seves necessitats. "Aquestes iniciatives s’emmarquen en el desenvolupament del programa “Amb tu”, centrat en garantir que la ciutadania pugui accedir als serveis de la companyia i assegurar una bona atenció, especialment, aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat, per eliminar les barreres digitals, de comprensió, d’accessibilitat i econòmiques", segons han explicat fonts de l'empresa. Aquesta és la mateixa acció que du a terme l'empresa mare, Agbar, a diferents poblacions del país. Agbar té una alta presència a la Catalunya central.

A banda de l’atenció en català i castellà, els nous idiomes són anglès, francès, alemany, rus, àrab, italià, portuguès, romanès, xinès, urdú, ucraïnès, georgià i farsi. D’aquesta manera, quan una persona necessiti ser atès en un d’aquests idiomes, haurà de sol·licitar cita prèviament i s’activarà el servei de traducció simultània. També hi incorpora el servei de videoconferència en llengua de signes per a l’atenció de les persones amb discapacitats auditives.

Fa tres anys que la companyia té en marxa l’atenció a través de l’aplicació de missatgeria instantània (WhatsApp) amb l’objectiu també d’eliminar les barreres lligades a les discapacitats auditives i d’adaptar-se als hàbits de la ciutadania. El propòsit d’aquest canal és atendre, de forma àgil, còmode i flexible, consultes en relació al servei (exceptuant les noves contractacions, que s’hauran de fer a través de la resta de canals.

La companyia ha estrenat recentment, també, el seu canal a la xarxa social. En aquest canal volen mostrar accions de conscienciació, moltes adreçades als joves. I mostrar, també, les accions que fan de suport a entitats locals.

El servei d’atenció d’Aigua de Rigat ha estat premiat com a millor "Servei d'Atenció al Client de l'any" en la categoria d’empreses subministradores d’aigua en la 12a edició del Certamen Líders en Servei com el millor en la categoria d’empreses subministradores d’aigua i ha rebut el guardó que li permet fer servir el segell "Elegit Servei d'Atenció al Client de l'any 2023".La directora de Clients de la companyia, Núria Latorre, ha afirmat que “apostem per la innovació i la vocació de servei per continuar situant les persones al centre del nostre model d'atenció als usuaris”.

Han explicat Durant aquests darrers anys, s'han potenciat els canals no presencials per facilitar les gestions, amb la finalitat que cada usuari pogués escollir el canal pel qual vol ser atès en funció de les seves necessitats, i gaudir així d'una flexibilitat horària més gran per fer gestions i evitar esperes i desplaçaments. Rapidesa, comoditat i accessibilitat són avantatges d'aquests canals.

L'empresa també atén situacions de vulnerabilitat econòmica i segons expliquen els seus responsables, "l'objectiu és garantir que totes aquelles persones que poden requerir algun dels ajuts disponibles les coneguin i les puguin sol·licitar de forma senzilla i àgil". Per fer aquesta atenció, el personal de l'empresa també ha rebut una formació específica.

La directora de Clients d’Aigua de Rigat ha destacat que “l'objectiu és aplicar la millora contínua al nostre model d'atenció i assegurar que no deixem ningú enrere. Per això, a més de continuar mesurant la satisfacció dels usuaris via enquestes directes, continuarem treballant amb entitats socials per identificar noves oportunitats, especialment per a les persones en situació de vulnerabilitat”.