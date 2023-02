La Generalitat preveu crear una ruta de bus exprés entre Vilanova i la Geltrú i Igualada a partir del 2024, un cop estigui enllestit el desdoblament de la C-15. Ho ha anunciat aquest dimarts el delegat del Govern al Penedès, David Alquézar, en una trobada amb la premsa. Alquézar ha assegurat que les obres “avancen a un ritme correcte” i ha lamentat les afectacions que estan generant a la mobilitat intercomarcal.

D’altra banda, respecte les protestes del moviment Penedès Marítim per reclamar la gratuïtat de la C-32 per als viatges d’anada i tornada fets en un dia, Alquézar ha lamentat que “aquesta veu airada no es produís dins els debats de la Taula de Mobilitat del Penedès” i ha instat els alcaldes a parlar-ne a la propera trobada oficial.