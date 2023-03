Igualada dedica una jornada a destacar el lideratge de les dones referents de la ciutat

L’Ajunatment d’Igualada organitza la segona edició de la Jornada de Referents Igualadines, dedicada al lideratge femení en càrrecs de responsabilitat. L’objectiu de la jornada és el de donar veu al talent femení que hi ha a la nostra ciutat i comarca per tal de visibilitzar-lo. L'acte tindrà lloc el proper dissabte, 11 de març. al Centre Cívic Nord. Aquestajornada va néixer l’any passat amb l’objectiu de visibilitzar el talent femení que hi ha a la nostra ciutat i comarca i ser un altaveu d’aquest talent que molt sovint queda ocult o invisibilitzat.

En aquesta edició la jornada estarà dedicada al lideratge de diferents igualadines en càrrecs de responsabilitat, tan de l’àmbit públic com privat. L’acte repassarà les trajectòries, assoliments professionals i motivacions de les diferents dones referents que participaran a l’acte per tal d’oferir una conversa i reflexió conjunta sobre la situació de la dona en els càrrecs de responsabilitat a la nostra ciutat. La regidora d’Igualtat, Carlota Carner, acompanyada de la conductora de l’acte, Olga Jiménez, han estat les encarregades de presentar la jornada a la compareixença municipal. Carner ha destacat que “aquesta jornada dona veu i visibilitza el talent femení de la nostra ciutat, de dones empoderades en càrrecs de responsabilitat. Uns perfils i històries de vida que serveixen, també, per esperonar i animar a les noves generacions que es puguin veure reflectides en aquestes referents”. En el mateix sentit Jiménez ha animat a totes les joves i entitats juvenils a assistir a la jornada “que tindrà un format molt dinàmic amb l’objectiu d’oferir una mirada actual i propera amb les protagonistes de la jornada”. L’acte està adreçat a tots els públics amb l’objectiu d’impulsar el talent femení, inspirar i motivar a tothom qui participi. La Jornada esta organitzada pel Servei d’Igualtat de l’Ajuntament d’Igualada i es durà a terme el dissabte dia 11 de març de les 10:00 h a les 12:30 h a la Sala d’actes del Centre Cívic Nord. I é gratuït.