El candidat de Junts per Igualada, l'actual alcalde Marc Castells, ha donat avui el tret de sortida a la precampanya en una roda de premsa en què ha assegurat que “ens presentem amb l’objectiu de seguir fent una Igualada forta, ambiciosa, al servei de la gent i que lideri les ciutats mitjanes del país”. Castells considera que “el canvi de debò és la transformació que ha fet Igualada de la mà de Junts per Igualada” i fonamenta la seva acció sobre dos eixos, l'impuls universitari i el sòl industrial. El creixement del projecte universitari fa que actualment hi ha més oferta que fa una dècada i la ciutat està a punt d'obrir un nou espai universitari on hi havia hagut l'antic hospital. I en el tema de sòl industrial, destaca les 107 hectàrees reflectives en el nou pla territorial.

D’altra banda, Marc Castells ha anunciat que el pròxim 23 de març, es farà l’acte de presentació del candidat a l’Ateneu Igualadí, un espai "icònic" per a la ciutat. Un acte que comptarà amb la presència i la participació de l'exconseller i exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que també encapçala un projecte que vol ser integrador entre les famílies de Junts i del PDeCAT. Castells ha dit de Trias que “és una persona a qui admiro a nivell personal i polític, amb qui m’identifico i amb qui ens asseurem per explicar-nos els somnis i il·lusions de futur per a les nostres ciutats”. El candidat de Junts per Igualada ha recordat que, més enllà de la relació personal que manté de fa anys amb l’alcaldable de Junts a la ciutat comtal, “les dues ciutats tenen una relació històrica, des que el SXIV a Igualada se li va concedir ser carrer de Barcelona”. L'acte de presentació serà el dijous 23 de març a les 8 del vespre, a l'Ateneu.

Després d’anys “treballant 24 hores al dia 365 dies l’any, s’ha fet molta feina per millorar la qualitat de vida de la gent i s’han impulsat projectes molt ambiciosos com la nova pista d’hoquei línia, l’anella verda, el parc central o la via blava que ens durà fins al mar per camins i que han convertit la nostra ciutat en un referent”, ha apuntat Marc Castells. Però l'actual alcalde també s'ha marcat nous objectius per poder dur a terme si guanya les eleccions del 27 de maig. “Queda molta feina per fer per a la Igualada del 2030, en què volem ser una ciutat referent en l’aposta pel talent, la innovació, la sostenibilitat, els espais verds, i, en definitiva, ser uns referents en qualitat de vida”.

Coincidint amb el tercer aniversari del confinament de la ciutat d’Igualada i de la Conca d’Òdena, el candidat ha volgut recordar que “aquests anys hem viscut moments de tot, des la difícil situació econòmica financera de l’Ajuntament que hi havia quan vam entrar al Govern, diverses crisis generals que ens han afectat i, molt especialment, la de la pandèmia. Però malgrat tot Igualada ha anat a més i se n’ha sortit”.